印度排燈節火車站萬頭鑽動　旅客搶上車爆發踩踏意外9人受傷

印度孟買市的一個火車站由於排燈節的關係湧入大量返鄉人潮，27日爆發了踩踏意外，造成9人受傷。鐵路公司宣布在節慶期間將暫停月台售票。

印度孟買市的班德拉火車站發生踩踏事件

綜合外媒報導，印度孟買市的班德拉火車站發生踩踏事件。當地時間27日凌晨5 點 30 分左右，1 號月台湧入大量想要返鄉過節的人潮，為了要搶上火車，人群爆發推擠，造成9人受傷，其中有2人試圖在車子行進中上車，導致重傷。

有目擊者表示，「月台上擠滿了人，連站立的空間都沒有。人們擠來擠去，互相推擠直到火車車門。」

由網路上流傳的影片也可以看到，當時月台上萬頭鑽動，還有許多人扛著大行李，情況相當混亂。

而這起事件也引發了在野黨的強烈批評，印度人民院反對黨領袖拉胡爾·甘地（Rahul Gandhi）批評莫迪政府基礎設施不足和人群管理不善。

「踩踏事件是印度基礎設施崩潰的最新例子。去年6月的巴拉索爾火車事故奪去了300人的生命，但政府非但沒有賠償受害者，反而讓他們陷入了一場漫長的法律訴訟。當缺乏維護和忽視公共財產導致生命損失時，這是一個嚴重的問題。」

濕婆神軍黨（UBT）領導人桑賈伊·勞特（Sanjay Raut）則表示，自莫迪政府上任以來，印度全國已發生超過25起重大鐵路事故，造成100多人死亡。

在事件發生後，北方鐵路公司和北方鐵路德里分部週日宣布，排燈節期間將暫停月台售票，以緩解火車站擁塞。另外新德里火車站阿傑梅里門側和阿南德維哈爾站流通區域還設立了特定等候區，這些區域設有額外的票務櫃檯、自動售票機、詢問櫃檯等服務，讓民眾可以更方便。

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