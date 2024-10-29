南韓情報：金正恩大搞個人崇拜 身邊部署無人機通訊干擾車防暗殺

南韓情報部門指，金正恩大搞個人崇拜，對於遭暗殺的恐懼似乎比以往更甚。(資料圖片)

根據南韓國家情報院掌握的情報，北韓領袖金正恩今年以來曝光率上升，大搞個人崇拜，對於遭暗殺的恐懼似乎比以往更甚，周邊警戒大增。同時，他的掌上明珠金主愛在國內的地位也提升。

國情院周二在國會進行閉門匯報，指金正恩年初至今的公開活動，較去年同期約增加六成，身邊防範暗殺的通訊干擾車輛、無人機等警戒措施較過去大增。

為何北韓停用「年號」？

此外，金正恩繼續大搞個人崇拜。例如，北韓自今年10月起停用「年號」，送至駐海外人員的宣傳也從關於前領導人金日成、金正日時代的文獻，轉為強調金正恩的革命歷史，持續加強執行抹除前代領導人歷史、唯獨推崇金正恩的措施。