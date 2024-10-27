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國際
2024-10-27 16:01:28

加拿大紐芬蘭海岸不明物體考起科學家 網民猜：外星人糞便？鯨魚鼻屎？

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加拿大紐芬蘭(Newfoundland)海岸最近幾周出現大量白色團狀物，引發居民天馬行空的想像，科學家們亦毫無頭緒。(互聯網)

加拿大紐芬蘭(Newfoundland)海岸最近幾周出現大量白色團狀物，引發居民天馬行空的想像，科學家們亦毫無頭緒。(互聯網)

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加拿大紐芬蘭(Newfoundland)海岸最近幾周出現大量白色團狀物，引發居民天馬行空的想像，科學家們亦毫無頭緒。

加拿大廣播公司新聞網(CBC News)等報道，9月初，海灘遊客發現這些餐盤大、黏糊糊的海綿狀球體，散布在島上南端普拉森西亞灣(Placentia Bay)的鵝卵石海灘上。有人在社交平台發布照片，問知不知道這是甚麼。

網民競猜

網民海量回應湧入，猜測是多士塊、鯨魚鼻屎，甚至外星人糞便都有。網民史托爾斯(Selina Stoyles)發文說：「天啊，那是(迪士尼電影《魔雪奇緣》中的)小白(Olaf)嗎？」也有人認為，可能是被丟棄的烘培麵糰，或是油輪清出來的石蠟排到海上，他們試著點火燒，發現它們可燃。

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加拿大紐芬蘭(Newfoundland)海岸最近幾周出現大量白色團狀物質，用棍棒戳，可見是軟軟的。(互聯網) 加拿大紐芬蘭(Newfoundland)海岸最近幾周出現大量白色團狀物質，部分被沙粒覆蓋。(互聯網) 加拿大紐芬蘭(Newfoundland)海岸最近幾周出現大量白色團狀物質。(互聯網) 加拿大紐芬蘭(Newfoundland)海岸最近幾周出現大量白色團狀物質。(互聯網) 加拿大紐芬蘭(Newfoundland)海岸最近幾周出現大量白色團狀物質，部分被沙粒覆蓋。(互聯網) 加拿大紐芬蘭(Newfoundland)海岸最近幾周出現大量白色團狀物質。(互聯網) 加拿大紐芬蘭(Newfoundland)海岸最近幾周出現大量白色團狀物質，部分被沙粒覆蓋。(互聯網) 加拿大紐芬蘭(Newfoundland)海岸最近幾周出現大量白色團狀物質，用石頭刮，是軟軟的。(互聯網) 加拿大紐芬蘭(Newfoundland)海岸最近幾周出現大量白色團狀物質，用棍棒戳，可見是軟軟的。(互聯網) 加拿大紐芬蘭(Newfoundland)海岸最近幾周出現大量白色團狀物質，布滿海灘。(互聯網) 加拿大紐芬蘭(Newfoundland)海岸最近幾周出現大量白色團狀物質，布滿海灘。(互聯網) 加拿大紐芬蘭(Newfoundland)海岸最近幾周出現大量白色團狀物質，布滿海灘。(互聯網) 加拿大紐芬蘭(Newfoundland)海岸最近幾周出現大量白色團狀物質，布滿海灘。(互聯網)

當局：海岸環境可能受污染

當局表示，他們「非常認真」看待沿海環境可能遭受的污染威脅。加拿大海岸防衛隊派出一個3人小組「評估狀況」，並在紐芬蘭與拉布拉多省(Newfoundland and Labrador)首府聖約翰斯市(St. John's)以西的海灘上收集樣本進行檢測。

聯邦環境官員也多次到該地區視察，環境部說，對該海灘和海岸線進行了廣泛的「空中、水下和人工調查，以確定該物質的影響範圍、內容及其可能來源」。

加拿大環境與氣候變化部發言人阿梅納基斯表示：「現在還無法確定這甚麼物質以及來源。ECCC實驗室的初步分析顯示，該物質可能是植物性的。」

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