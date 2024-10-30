出軌有樣睇？　專家公開AI生成渣男渣女照片

相由心生是真的嗎？英國有研究團隊找來2,000名曾被一腳踏兩船或欺騙感情的人，收集出軌者的長相特徵，再運用AI生成渣男和渣女樣貌，如果要尋找真愛，或者可以考慮避開類似長相的另一半。
綜合報道，英國網上賭博公司MrQ的研究團隊對2,000進行訪問後，歸納統整後發現，40歲以上、擁有鼻大、禿頭、咀細、有明顯皺紋，是出軌男人最常見的特徵；黑髮、鼻小和中等大小的撅嘴，年齡約50歲出頭，則是出軌女最常見的特徵。另外，不分男女，典型出軌者通常身材苗條，他們總是被描述為習慣凝視對方，藉此散發魅力。
20%女性發現伴侶出軌後會再忍至少2年才分手
研究人員還發現，男性承認出軌的可能性較大，約為三分之一，而女性承認出軌的比例則為四分之一。 有近40%的女性表示，一旦發現男友劈腿就會立即分手。另外，有20%的女性表示，發現男友出軌後，她們會再忍受至少2年才分手。相較之下，只有13%的男性發現女友出軌後能再撐2年。不過，研究人員亦強調，這只是基於統計的結果，不代表所有擁有這些特徵的人都會出軌，另一半是否忠誠是根據他們的行動決定，而不是根據他們的長相。
除此之外，哈佛大學2017年一項研究表示，伴侶出軌確實和長相有關聯，因為外貌有吸引力的伴侶，就容易成為別人追求對象，出軌風險也會增加。不過，2020年亦有研究指出，伴侶之間缺乏愛與親密感是發生出軌最常見的特徵。