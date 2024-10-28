以軍空襲軍事設施釀4死 伊朗暗示未必報復

以色列前日大舉空襲伊朗，「反報復」伊朗後，各方似有意淡化事件。以方指行動主要針對伊朗的軍事設施，並稱目標已達；伊朗德黑蘭當局則重申損失有限，折損4名軍人，並指在加沙及黎巴嫩停火，較報復更重要。伊朗最高領袖哈梅內伊周日首度就事件開腔時，也沒有提及會否報復。美國總統拜登稱希望事件可告一段落。 以軍前日空襲伊朗，是為「反報復」伊朗早前向以色列發射近200枚導彈，報復黎巴嫩真主黨領袖納斯魯拉被殺。以軍公開當日凌晨向伊朗發動3輪空襲的片段，據報擊中製造導彈及防空設施等；有衛星圖片顯示，以軍擊中伊朗首都德黑蘭東南面幾個導彈生產設施及燃料倉庫，大幅削弱伊朗的導彈生產力。拜登表示，以方行動前有通知華府，稱只會攻擊伊朗的軍事目標，並保證不會攻擊核設施，他希望事件告一段落。

伊軍︰在加沙黎巴嫩停火較報復重要 伊朗軍方聲明則指，以軍戰機從距伊朗邊境約100公里內，以輕巧的彈頭攻擊伊拉姆省和胡齊斯坦省，以及首都德黑蘭附近的雷達系統，因戰機沒進入伊朗領空，而防空系統亦即時攔截飛彈，造成的損毀有限。聲明說伊朗保留報復權利，但同時指停止在加沙和黎巴嫩的戰火，較向以色列報復更重要。有報道稱，伊朗已透過外國中間人，通知以方不會報復。 以色列安全內閣周日開會討論伊朗可能作出的回應，總理內塔尼亞胡指今次行動重創伊朗的防衛以及導彈生產力，目標已達成。另一邊廂的哈梅內伊則稱，伊朗官員應決定如何向以色列展示伊朗的力量，但強調不應誇大或淡化以軍的惡行，他未有提到伊朗會否作出報復。



特拉維夫貨車撞巴士站41死傷 以軍繼續在加沙及黎巴嫩的軍事行動，巴勒斯坦官員指加沙北部拜特拉希亞前晚遭以軍空襲，釀最少22死，當中包括13名婦孺，另有15人受傷。另外，以色列第二大城市特拉維夫周日發生懷疑恐怖襲擊，一輛貨車撞向大批正在巴士站候車的民眾，多人慘被捲入車底。事件造成最少1死40傷，最少10名傷者重傷。施襲司機被平民開槍擊斃。 事發在當地時間早上約10時，該巴士站位於特拉維夫北部城鎮格利洛特，距以色列摩薩德情報機構總部不遠。據報貨車司機是一名來自耶路撒冷的以色列籍阿拉伯人。半島電視台稱，警方起初指事件屬恐襲，其後改稱正在調查。