中東局勢｜以色列空襲伊朗及敘利亞　德黑蘭傳爆炸聲

以色列在當地時間26日對伊朗及敘利亞境內的軍事目標發動空襲，航班追蹤數據顯示，襲擊發生後，航空公司大多離開了伊朗上空，有消息指伊朗已關閉了該國領空，但遭官媒否認。
據《美聯社》報道，以色列對伊朗發動新一波空襲。在伊朗首都德黑蘭可以聽到爆炸聲，有居民向記者表示，至少聽到7次爆炸，周圍地區震動不已。
國際航班開始繞行伊朗西部
航班追蹤數據顯示，攻擊消息傳出後，國際航班開始繞行伊朗西部地區。但除了簡短的提及之外，伊朗國家電視台沒有提供其他細節，甚至開始播放一名男子在德黑蘭菜市場裝載卡車的現場畫面，試圖淡化襲擊事件。
與此同時，敘利亞國家通訊社SANA引述一位不願透露姓名的軍方官員的話表示，26日「飛彈襲擊了敘利亞南部和中部地區的一些軍事地點」。據稱，敘利亞的防空系統擊落了部分飛彈。目前還沒有有關傷亡的即時資訊。
攻擊前就通知了美國
以色列軍方發言人哈加里少將（Daniel Hagari）在預先錄製的視訊聲明中表示：「自10 月7 日以來，伊朗政權及其在該地區的代理人一直在無情地攻擊以色列……包括來自伊朗領土的直接攻擊。 像世界上所有其他主權國家一樣，以色列國有權利也有義務做出回應。」
白宮國家安全委員會發言人薩維特（Sean Savett）在一份聲明中表示，「我們了解以色列正在對伊朗的軍事目標進行有針對性的打擊。」兩名美國官員表示，以色列在攻擊前就通知了美國。他們表示，美國沒有參與這項行動。
繼10月1日伊朗發動大規模飛彈襲擊後，以色列發誓要對伊朗進行嚴厲打擊，對任何報復性攻擊作出回應。而隨著以軍開始對伊朗進行攻擊，中東戰事恐進一步擴大。
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