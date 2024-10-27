不祥之兆？美財長被問「美元地位是否穩固」財政部徽章突脫落片段瘋傳(有片)

國際貨幣基金組織和世界銀行年日前在美國華盛頓召開之際，美國財長耶倫上周二(22日)在一場記者會發表講話的一幕，近日在網上瘋傳。
當時英國《金融時報》記者Colby Smith向耶倫提問，問她之前曾表示「濫用關稅」的做法錯誤，那麼她忘為「濫用關稅」在短期內對美國經濟、長遠對美元作為世界儲備貨幣的地位，會有甚麼影響。
耶倫反應連環圖︰
問到「美元地位」時美國財政部徽章即跌
當記者說到有關美元地位的句子時，耶倫講台前的美國財政部徽章，突然脫落，並掉在地上。片段可見耶倫也被這一下嚇到，連忙俯身查看。耶倫之後回答濫用關稅會導致物價上升、影響部分企業的競爭力、損害美國出口行業，但強調美元地位無可取代，被指避重就輕地迴避問題。
內地網民稱「不祥之兆」
美國財政部徽章跌下這一幕，引起內地網民議論，有人認為是「不祥之兆」，指是上天暗示美元將走下坡。
事發片段︰
Secretary Yellen gives an update on the Status of the US Dollar as the Treasury Emblem falls to the ground, maybe the signs are clearer than we think! pic.twitter.com/I8X8YaIayJ— 🆔️... ⚠️ (@IdentityBlock) October 23, 2024