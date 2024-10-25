七旬婦森林迷路4日　零下寒夜幸獲忠犬保暖至獲救(有片)

美國緬因州一對分別82歲和72歲的年老夫婦，早前到一條熟悉的森林小路散步時，老翁不慎跌倒受傷，無法起身，妻子便試圖去尋找幫助，詎料迷失方向，最後在森林度過4日才成功獲救，遺憾地，她的丈夫已不幸離世，老婦之得以倖存，全賴於她的忠犬不離不棄，一直趴在老婦的心口為她保暖，助她捱過多個低至攝氏零下3度的嚴寒夜晚。

綜合報道，事發於13日，72歲的Pamela Helmstadter和82歲的丈夫John Helmstadter，帶著兩隻愛犬到華盛頓郡的亞歷山大森林，一段22年來走過不下數十次小路散步，在John跌倒後，由於他們都沒有帶手提電話， John又因傷不能起身，Pamela只好帶著狗狗去尋找救援，卻在中途迷路了。直至17日，鄰居因見Helmstadter夫婦家門外的包裹連日未取，而且他們的其中一隻狗在家門外，擔心兩老發生意外，決定報警。