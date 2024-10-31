Foam Roller用法｜放鬆臀部小腿 應對DOMS都有效

常說現今的訓練最重要是恢復，臀部肌肉(臀大肌、臀中肌）或小腿(比目魚肌、腓腸肌)恢復得好才可以盡快繼續操練，進步更快速。Foam Roller在肌肉恢復幫上不少忙，其中好處包括用它按壓肌肉會提肌肉和肌腱的張力，而身體會有自身抑制的功能，放鬆肌肉避免受傷，於是達到了類似拉筋的目的；另外，運動後肌肉或肌膜會產生了激痛點，利用Foam Roller可以幫助消除，這就未必是拉筋可輕易做到的效果；最後，Foam Roller按摩可提升血流量，加速排走乳酸和代謝廢物，緩減急性肌肉酸痛，也對遲發性肌肉酸痛有正面效果。