Foam Roller用法｜放鬆臀部小腿 應對DOMS都有效

常說現今的訓練最重要是恢復，臀部肌肉(臀大肌、臀中肌）或小腿(比目魚肌、腓腸肌)恢復得好才可以盡快繼續操練，進步更快速。Foam Roller在肌肉恢復幫上不少忙，其中好處包括用它按壓肌肉會提肌肉和肌腱的張力，而身體會有自身抑制的功能，放鬆肌肉避免受傷，於是達到了類似拉筋的目的；另外，運動後肌肉或肌膜會產生了激痛點，利用Foam Roller可以幫助消除，這就未必是拉筋可輕易做到的效果；最後，Foam Roller按摩可提升血流量，加速排走乳酸和代謝廢物，緩減急性肌肉酸痛，也對遲發性肌肉酸痛有正面效果。
放鬆臀部肌肉(臀大肌、臀中肌)
- 坐在Foam Roller上，左腳先繞在右大腿上面，然後身體輕輕側向右邊腎部，右手往後撐地作支撐。
- 利用右腿發力慢慢前後移動身體，按壓整個腎部範圍。
- 如果發現激痛點可在該位置停留一下，或者小幅度來回滾動。
- 重複動動作約30秒至1分鐘。換邊再做。
臀部拉筋｜坐住舒緩臀大肌瞓住放鬆梨狀肌
放鬆小腿(比目魚肌、腓腸肌)
- 先腿伸直坐在地上，雙腳小腿交疊，並放上Foam Roller，雙手從後支撐身體。
- 調整好Foam Roller位置後，雙手撐起身體臀部離地，並慢慢前後來回推動身體。
- 如果發現激痛點可在該位置停留一下，或者小幅度來回滾動。
- 重複動動作約30秒至1分鐘。雙腳左右交換交疊再做。