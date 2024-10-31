Foam Roller用法｜按摩滾筒放鬆上背及背闊肌深層肌肉（am730製圖）

跑步或行山後肌肉過於繃緊，或者位處深層，好像怎樣拉筋都沒有效果，這時候按摩滾筒(Foam Roller)便大派用場，利用自身重量作按壓滾動，而且可針對激痛點(Trigger Point)作放鬆，如果動作正確的話，放鬆效果比拉筋更大。Foam Roller適用於肩、上背、下肢等，用途相當廣泛，今日先講講如何放鬆背部。

Foam Roller用法｜放鬆上背 1. 先躺下並使Foam Roller處於上背之下，雙手可枕著頭或放於胸前。 2. 收緊核心肌肉，曲腳並撐起身體至水平。 3. 用腳控制並移動身體在Foam Roller上慢慢來回滾動，範圍約為肩至中背。 4. 如果發現激痛點可在該位置停留一下，或者小幅度來回滾動。 5. 重複動動作約30秒至1分鐘。 放鬆肌肉筋膜緩解背疼膝痛| am730

Foam Roller用法｜放鬆背闊肌 1. 先側身躺下並使Foam Roller處於背闊肌之下，同邊手可放鬆置於地上。 2. 同邊腳保持伸直，另邊腳屈曲踩地助支撐身體。 3. 用另邊腳控制並移動身體在Foam Roller上慢慢來回滾動，範圍約為腋下至中背。 4. 如果發現激痛點可在該位置停留一下，或者小幅度來回滾動。 5. 重複動動作約30秒至1分鐘。 Foam Roller 勿用於髂脛束