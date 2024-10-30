運動前做足安心措施 評估潛在風險

運動雖然可強健心臟，但對心血管疾病患者卻有一定風險，過往渣馬賽事亦曾出現參賽者暈倒後不治。香港心臟專科學院院長暨世界心臟日2024-25籌委會主席梁達智醫生指出，運動猝死往往可短時間內致命，市民運動前應做足「安心措施」，包括進行潛在風險評估，由醫護人員判斷是否適合做運動，運動場及公眾場地應增設AED，以便市民心臟驟停時可以在黃金救援時間內立即急救。

為鼓勵公眾運動護心，同時留意相關風險，香港心臟專科學院進行了「運動與心臟健康」問卷調查，發現曾參加跑步比賽/馬拉松受訪者當中，只有8%賽前曾接受適當訓練及專業體能評估。 中國香港運動醫學及科學學會前會長、香港心臟專科學院「運動心臟病學分會」召集人麥耀光醫生表示，有見市民未了解長跑運動前採取預防措施的重要性，香港心臟專科學院與中國香港運動醫學及科學學會發表聯合聲明：「長跑運動前參賽者評估(2024)」強調跑步者參與長跑運動前應確保身體狀況足以應對運動強度，尤其具潛在風險的跑步者應先諮詢醫生，評估其體能。

中國香港運動醫學及科學學會會長雷雄德博士指，新手應在運動前進行專業評估及訓練，在專業指導下進行運動，制訂個人化的訓練計劃，不僅能提高安全性，也能確保運動效果最大化，提醒市民建立正確的運動基礎，才能健康及安全地享受運動的樂趣。

運動認知不足

調查同時發現大多數受訪者對運動認知存在誤解。香港心臟專科學院會董陳曉藍醫生表示，適當運動量可以幫助控制體重、血壓、膽固醇和血糖，對維持心臟健康至關重要，然而僅五分一受訪者知道世衛的運動時數建議。此外，九成受訪者不清楚先重訓、再有氧效果較佳，「重訓時會消耗體內醣類，有氧運動則在消耗醣類後開始燃燒脂肪，故先重訓有助加速進入脂肪燃燒階段。」同時，半數受訪者認為運動流汗才有效，但其實脂肪的燃燒取決於運動類型與強度，出汗量不代表脂肪消耗。

重拾跑步熱誠

今年40歲的Ivan，4年前覺得行兩步都氣喘，去檢查才發現3條血管阻塞90%以上，要即時進行緊急通波仔手術；術後他重拾對跑步的熱誠，最近甚至完成柏林全馬，狀態與常人無異。Ivan表示鬼門關走過一趟後，才驚覺日常護心的重要，現在每天都會花1小時跑步，目標是完成「六大馬」。

世界心臟日2024-25健心跑暨心臟健康嘉年華將於2025年1月5日於科學園舉行，詳情：世界心臟日︱心臟健康頻道