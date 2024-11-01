轉季高峰期3 類人士注意！ 天氣轉變易中招！兼愈演愈烈！ 歐洲權威推介2大營養素

以上3類人士，若然不幸遇上外來入侵，更容易讓惡菌有機可乘。正所謂︰「預防勝於治療」，要有效提升免疫力，免受惡菌攻擊外，除了注重個人衛生外，亦可從以下4方面日常生活習慣入手︰

二、頑症人士： 經歷種種治療後，大大削弱免疫力，即使康復後，免疫力亦會比一般人低。

轉季高峰期又到！每逢天氣陰晴不定的轉季時節，人體免疫力總容易下降，誘發不同健康問題。3類人士需特別注意。

1. 維持良好飲食習慣

避免進食過多含糖、鹽、油的食物，同時亦應減少進食辛辣刺激的食物，注意多菜少肉，多喝水。另外，也建議大家攝取不同含豐富維他命C、維他命E和其他抗氧化劑的果，例如︰橙、藍莓等，以提升免疫力。

2. 養成定期運動習慣

定期且適量的運動有助促進血液循環，行氣活血，激活細胞活化功能，增強抵禦惡菌能力。建議大家可維持每星期3至5次運動頻率，每次30分鐘或以上便已足夠，大家也可由改變日常生活習慣入手，例如多走路、改行樓梯等。

3. 建立良好睡眠質素

充足的睡眠能夠為人體「叉足電」，大家入睡前應避免進食刺激性或含有咖啡因的食物和飲品，同時在入睡前宜保持睡眠環境寧靜，以免影響入睡及睡眠質素。

4. 服用提升免疫力系統保健品

單靠食物確實難以攝取足夠營養，以加強免疫力。因此，現時市面上有不少針對提升免疫力的營養補充品，歐洲權威醫學專家Dr Pere Gascon指出在眾多營養素中，推介PSP(多醣肽)及PSK(多醣體)。在過去亦有多份研究肯定其能增加免疫系統中保護健康細胞的功能，同時免疫系統偵察身體防護力是否正常，提升免疫細胞活性。