蘋果功效｜預防心臟病兼減肥 含豐富抗氧化物抗癌症

「一日一蘋果，醫生遠離我」雖然老套，但可能是至理名言。蘋果中的維他命C雖然不是水果中最多，但它同時含有多種抗氧化物(槲皮素、兒茶素、根皮苷、綠原酸)、纖維、鉀等營養，不少研究顯示可有助預防多種慢性病，甚至癌症！

蘋果功效｜預防肥胖

2019年有研究指出，蘋果含有生物活性化合物，或有助增加腸道中的益菌，對於肥胖人士可以提升整體健康。此外，蘋果中的纖維也可增加飽肚感，起到預防進食過量的作用。