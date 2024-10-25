腦中招｜出現5個先兆有機會是急性腦中招？教你腦中招急救教學 延長黃金時間要靠「佢」！

有沒有試過突然劇烈頭痛、頭暈，需要一些長時間才恢復？或是身體的一側感到麻木或無力，容易失去平衡？原來這些症狀均是「急性腦中招先兆」！

急性腦中招，主因是心腦血管出現問題，令心臟或腦部血管收縮，血液供應中斷而導致的疾病。隨著年齡增長、生活作息及飲食習慣的影響，腦中招患者數字逐漸增加，患者主要集中於中年、65歲以上長者年齡層，以及心血管問題人士，使腦中招成為當今社會一個不容忽視的健康問題，不僅影響患者本人，還對家庭及社會造成沉重負擔。如果及時識別這些徵兆，迅速就醫，將大大提高治療的成功率和恢復的可能性。

5大 急性 腦中招症狀

及早識別急性腦中招的症狀是關鍵，常見的症狀包括：

突然出現的面部、手臂或腿部無力，特別是身體一側 說話困難或語言不清 視力模糊或失明 突然的劇烈頭痛、頭暈 失去平衡或協調能力

兩大急性腦中招類型

急性腦中招可分為「缺血性」和「出血性」兩種。

缺血性：常見於心、腦血管危機患者，由於心臟、腦部血管被血塊堵塞，導致腦血不暢、血液供應不足，引起腦細胞損傷，有心血管問題人士為高危。 出血性：通常與心血管問題有關（例如血管畸形），需要緊急醫療處理。由於腦部血管破裂，血液流入腦組織或腦膜之間，造成腦部損傷及腫脹。

當遇上急性腦中招，及時的「5分鐘急救黃金時間」至關重要！亦可以為專業醫療人員的到來爭取更多的時間。

保持冷靜並立即呼叫急救：如果懷疑有人腦中招，應立即撥打急救電話，告知急救人員患者的情況和所在地點。 觀察和記錄症狀：注意患者的症狀，例如面部是否不對稱、一側肢體無力或麻木、語言困難等，並記錄症狀出現的時間，這對醫生診斷和治療非常重要。 讓患者平躺：躺平患者，稍微抬高頭部，保持呼吸道通暢。如果患者嘔吐，應將其頭部側向一邊，以防止窒息。 避免給予食物或飲水：在急救人員到達之前，不要給患者食物或飲水，以防止吞嚥困難引起的窒息。 保持患者安靜和舒適：安撫患者，保持其安靜和舒適，避免不必要的移動，減少進一步的損傷。

有一些中藥材被認為對急性腦中招有益，能緊急應對心腦血管問題，有效延長急救時間，主要是通過改善心血管循環、減少炎症和保護神經細胞來達到效果。而「牛黃」則是一種，主要來自牛或其他動物的膽囊結石。它在中醫中被認為具有清熱解毒、鎮驚安神和抗炎的作用，常用於治療熱病神昏、癲癇和驚風等症狀。牛黃具有抗炎作用，可以減少心腦血管炎症，從而降低急性腦中招的風險。其次，牛黃有抗凝血的效果，有助於改善心血管或大腦血液不暢，以及血栓形成的風險，這對於延長缺血性急性腦中招黃金治療時間特別重要。此外，牛黃中的某些成分還具有神經保護作用，可以減少神經損傷。

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而在服用時，切忌直接吞服，正確做法是將藥物用溫開水化開，對於牙關未緊閉的患者，應逐漸沿口角慢慢灌入，並觀察患者的吞嚥反應。對於吞嚥困難或昏迷的患者，正確的給藥方式應為通過胃管進行鼻餵。

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【安宮牛黃丸】主要用於急性腦中招、其他腦部相關急性病症，有助清心解毒、豁痰開竅，能在短時間內幫助患者恢復意識。然而，真正遵循《中國藥典》處方的【安宮牛黃丸】僅適用於特定急性病症，含有一定的毒性。長期或過量服用可能會對肝腎造成損害，與保健用的牛黃丸完全不同，更不適合長期服用。

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