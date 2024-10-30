熱門搜尋:
恐龍化石 破地獄 DOUBLE COAST 機票優惠 瑜悦 彩虹邨重建 行山路線 自助餐優惠 大熊貓 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
健康
2024-10-30 17:00:00

胸肌訓練｜家中零器械操胸 不止掌上壓

分享：
家中練胸不止掌上壓，用椅子零器械一樣可以。

家中練胸不止掌上壓，用椅子零器械一樣可以。

adblk5

想在家練胸肌，第一時間就會想起掌上壓，既方便又有效，而且有多種變化可以讓新手老手都達到訓練效果。不過可做的又何止掌上壓？只要利用兩張有背靠的椅子，以及兩塊布，就可以多做兩組動作，讓你的胸肌訓練更完滿。用椅子可以做Chest Dip，可訓練到胸肌較底部及邊緣的位置，能更凸顯胸肌線條；兩塊布則可以讓你在地板上做Chest Fly，使兩塊胸肌靠近中央的位置也得到足夠的刺激。

掌上壓｜3招變化姿勢訓練胸肌在家運動

椅子Chest Dip。

椅子Chest Dip。

胸肌訓練 椅子Chest Dip

  1. 將椅子背對背放置，中間距離約略闊於肩。如想安全一點，可於椅子上放置重物。
  2. 雙手捉住椅背頂撐起身體，腳離地，保持挺胸和沉肩，身體往前傾以加強針對胸肌。
  3. 曲手讓身體下沉，至手肘呈90度，然後胸肌、三頭肌發力撐起至原來位置。
  4. 身體下沉時吸氣，撐起時呼氣。每組做6至10次，做3組。

健身｜兩招操胸肌男士都要有事業線

adblk6
地板Chest Fly。

地板Chest Fly。

胸肌訓練  地板Chest Fly

  1. 如做初階掌上壓般，以手和膝蓋支撐身體，不過手掌下墊兩塊布減低摩擦力。而同時挺胸收腹，收起肩胛骨和保持身軀與大腿成一直線。
  2. 雙手慢慢往兩邊打開，直至身體靠近地面，然後胸肌發力，將雙手帶回中間靠攏。過程中手肘盡量避免屈曲。
  3. 雙手打開時吸氣，靠攏時呼氣。每組做6至10次，做3組。

健身｜夾胸訓練避開4個錯誤練胸肌更有成果

胸肌訓練｜4個錯誤影響健身效果。（am730製圖） 胸肌訓練｜4個錯誤影響健身效果，手肘屈曲有誤。（am730製圖） 胸肌訓練｜4個錯誤影響健身效果，拉力的方向。（am730製圖） 胸肌訓練｜4個錯誤影響健身效果，沒有收好肩胛骨。（am730製圖） 胸肌訓練｜4個錯誤影響健身效果，過度依賴啞鈴飛鳥。（am730製圖）

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能