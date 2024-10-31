肩周炎原因及治療｜五十肩可以靠運動預防？破解4大迷思

五十肩迷思三 五十肩要開刀治療？ 而關於五十肩的治療會根據不同時期的症狀進行不同治療。蕭博隆醫生提到，一開始處於發炎期，肩膀會疼痛但角度不一定會受限，這時可透過口服藥物，或是物理治療減少局部發炎、疼痛。 大約1至2個月後，過了發炎期疼痛程度減緩，但肩膀活動角度開始受限，病人常會抱怨手舉不高，或穿脫衣服變得很麻煩。 蕭博隆醫生表示，這時以黏連問題為主，因此會由物理治療師做關節鬆動、牽拉的治療，或注射治療，在關節裡注射生理食鹽水或葡萄糖水將黏連部位撐開，也就是所謂的「關節擴張術」，通常會針對較頑強的黏連，或其他保守治療效果不佳的個案使用。 簡單兩招紓緩肩關節夾擊綜合症

五十肩迷思四 五十肩要熱敷？ 冰敷、熱敷對於肩頸痠痛也有改善的效果，一般教科書上都會寫在受傷後的前48小時應該冰敷，48小時後才可以熱敷，但五十肩到底該冰敷還是熱敷呢？蕭博隆醫生表示，站在修復的觀點上，修復需要養分，而養分是由血液運送，所以絕大部分的情況會鼓勵「溫熱敷」，提升血液的循環。 但是也有例外，蕭博隆醫生提到，少數的情況下有明顯發炎，或者剛受傷肩膀非常疼痛的時候，處於急性發炎期可以短暫的冰敷一陣子，但之後要盡早回到溫熱敷，循環增加，恢復才會比較快。 而「急性發炎期」的定義，醫生指出，這由病人的感覺來判斷，如果是痛到連動都不敢動的程度就建議先冰敷，如果還可以動，但某些角度不太舒服，即使傷害剛發生一樣可以熱敷處理。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】