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健康
2024-11-01 16:30:00

肌肉酸痛原因？ 如何預防及紓緩？定期運動最重要

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你試過運動後出現肌肉痠痛嗎？

你試過運動後出現肌肉痠痛嗎？

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運動後、姿勢不良或久坐都可能導致肌肉痠痛，但除了以上原因，感冒發燒及拉傷肌肉都可能導致肌肉痠痛。

一般人如果平日沒有運動習慣，突然做大量的運動後，就有機會出現肌肉痠痛；就算是有運動習慣的人士，間中亦可能出現肌肉痠痛的情況。

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安全運動原則不傷膝。（am730製圖） 安全運動原則不傷膝。（am730製圖） 安全運動原則不傷膝。（am730製圖） 安全運動原則不傷膝。（am730製圖）

過量運動

如進行過量運動，有機會拉傷肌肉。適量的運動可以幫助生成新的肌肉組織，惟一旦運動強度過高，或做運動時不小心用了錯誤的姿勢，都有機會令肌肉纖維被拉傷，導致肌肉或筋膜等組織發炎或腫脹。

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肌肉痠痛成因？ 如何預防及紓緩？

感冒亦會導致肌肉痛或出現周身骨痛的情況。

感冒

除運動外，感冒亦會導致肌肉痛或出現周身骨痛的情況。由於感冒是由病毒引起，感染的過程中，白血球會產生一種化學物質，增加肌肉中的前列腺素，刺激身體的痛感，因此會出現肌肉痛。

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肌肉痠痛成因？ 如何預防及紓緩？

運動3日後可輕輕按摩肌肉，減輕痠痛感。

維持57

運動導致的肌肉痠痛一般會維持57日，而最劇烈的時間為運動後的23日，為正常現象，有專家指出，運動後進行冰敷可減少肌肉發炎的機會，而運動3日後則可輕輕按摩肌肉，減輕痠痛感。

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肌肉痠痛成因？ 如何預防及紓緩？

運動前進行伸展活動可預防肌肉痠痛。

定期運動

不過要真正預防肌肉痠痛，就需養成定期運動的習慣，增加肌肉的強度，才可將損傷的機會減到最低。運動結束後亦要預留時間進行伸展運動，例如拉筋、慢走、伸展等。運動前亦建議先做熱身，大字跳、抬腿跑等都可以提升肌肉柔軟度及關節活動度。

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