立冬吃甚麼最養腎？要早睡晚起做大懶蟲？一文睇清養生宜忌

11月7日是立冬，為 廿四節氣 中的 霜降 及 小雪 間。立冬（英文︰the Beginning of Winter）這個節氣到底有甚麼含意？在起居飲食上如何調整才可以過得健康？吃甚麼最養腎？可以奉旨早睡晚起瞓餐飽？現在就為大家逐一說明。

立冬是一年中第十九個節氣，立冬之時，萬物終成，是冬季的開始。過後雨量減少，氣溫漸降，而香港平均溫度約氏23度，但會受北方冷鋒影響，因此會突然有幾天特別冷和大風。中醫則有「萬物皆生於春，長於夏，收於秋，藏於冬，人亦應之。」的說法，應該順應天時以達到養生之效。

立冬習俗

過往中國人有「補冬」的習俗，在立冬之時進補，以抵禦寒冬。不過古時相對物質匱乏，而現時卻營養過盛，人參雞湯、藥膳排骨、羊腩煲等間中吃吃無壞，但勿盲目進補，宜先諮詢中醫，根據自己體質補身。

另外，立冬也有吃餃子的習俗，相傳東漢醫聖張仲景眼見百姓凍壞耳朵，於是將羊肉、辣椒、當歸、生薑等食材利碎，再用麵粉皮包成耳朵的形狀，並稱為餃耳或餃子，煮熟後成為袪寒嬌耳湯，達到充飢和保暖的作用。