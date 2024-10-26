秋冬心血管疾病高峰期！「致命心臟隱患」別輕視

社區健康發展中心主任暨心臟血管內科莊文博醫生表示，心房顫動是一種常見的心律不整問題，因心房跳動不規律，導致心臟無法有效將血液輸送至全身。根據統計，本港約有1%的人口患有心房顫動，其中男性的發病率高於女性。若心房顫動未得到妥善治療，不僅會影響患者的生活品質和日常活動，還可能引發疲勞、心臟衰竭，甚至增加中風與死亡的風險。

心房顫動是一種常見的心律不整問題，因心房跳動不規律，導致心臟無法有效將血液輸送至全身。

轉甲狀腺素蛋白類澱粉沉積心肌病變 出現這些症狀應警覺

轉甲狀腺素蛋白類澱粉沉積心肌病變(ATTR-CM)則是一種少見但致命的心臟病變，對一般人而言較為陌生。心衰竭中心主任曾炳憲醫生解釋，類澱粉沉積症屬於系統性疾病，其特徵是無法被代謝的蛋白質沉積在組織中，影響組織和器官的正常功能。若出現心臟衰竭，並伴隨腸胃不適、手指麻木無力、下背痛或腿部沉重疼痛等症狀，應警覺是否為 ATTR-CM 的徵兆。

曾炳憲醫生補充說明，ATTR-CM可分為「野生型」及「遺傳型」。野生型通常在60歲以上開始出現症狀，若診斷後未及時治療，中位存活期約為3至5年；遺傳型則較早發病，症狀通常在50至60歲間出現，未治療的中位存活期僅約2至3年。