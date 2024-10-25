硬朗老翁感冒3日突咳血 一檢查「雙肺都變白」 「這樣做」提升免疫力

一名70歲退休公務員，煙齡超過20年，有肺病病史，但平日飲食養生，退休後還養成定期到公園、行山徑運動習慣，身體算硬朗。前陣子因氣溫驟降，日夜溫差大讓他有點感冒症狀，原以為休息多喝水就好，沒想到3天後突然覺得喘不過氣來，咳嗽加劇還咳出血絲，家人嚇得立即送到醫院急症室。檢查後發現其雙肺都白了，血氧濃度嚴重低下到出現急性呼吸窘迫症，病況危急，急送加護病房，幸好經胸腔科醫療團隊治療，一周後轉出加護病房，隔周病況穩定才出院。

呼吸道疾病好發於十月之後 這些人都是重症高危險族群 臺中醫院胸腔內科醫生王顓銓指出，每年10月之後就是呼吸道疾病好發時期，不管是流感、新冠等呼吸道病毒，或是肺炎鏈球菌等細菌，對於65歲以上長者、免疫力低下或從未施打過疫苗者都容易出現併發肺炎重症危險。

感冒沒好勿拖延 接種疫苗提升保護力 王顓銓醫生說，最近一個月的門診幾乎天天都有呼吸道症狀就醫人士，因此提醒如發現感冒服藥後症狀未改善，還出現呼吸喘、倦怠、高燒不退等症狀，應立即到醫院就醫，避免延誤治療先機。也提醒除了維持勤洗手、戴口罩衛生習慣，亦應及早接種流感、新冠、肺炎鏈球菌疫苗，產生免疫力，避免因細菌或病毒感染併發肺炎等重症風險。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】