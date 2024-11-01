研究：食水加氟或增行為問題損智力

在食水中加氟是實行已久的政策，主要目的在於減少蛀牙。最近有研究指，食水加氟帶來的潛在好處可能並不顯著，最大好處是可減少兒童乳齒蛀牙。惟隨著加氟牙膏廣泛使用後，食水加氟可能會令人攝取過量氟，或增加兒童行為問題甚至降低智商。



輕微改善蛀牙

根據該項由Cochrane Collaboration進行的系統性分析，在食水中加氟可以稍微減少兒童乳齒蛀牙的比率，尤其在1975年前，食水加氟地區的兒童，乳齒蛀牙數量比沒有加氟地區兒童少一顆。後來加氟牙膏的出現，令食水加氟的效果大打折扣，現在只能輕微改善兒童蛀牙的情況，因此結論並不是特別支持在飲用水中添加氟化物。