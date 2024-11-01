研究：食水加氟或增行為問題損智力

在食水中加氟是實行已久的政策，主要目的在於減少蛀牙。最近有研究指，食水加氟帶來的潛在好處可能並不顯著，最大好處是可減少兒童乳齒蛀牙。惟隨著加氟牙膏廣泛使用後，食水加氟可能會令人攝取過量氟，或增加兒童行為問題甚至降低智商。
輕微改善蛀牙
根據該項由Cochrane Collaboration進行的系統性分析，在食水中加氟可以稍微減少兒童乳齒蛀牙的比率，尤其在1975年前，食水加氟地區的兒童，乳齒蛀牙數量比沒有加氟地區兒童少一顆。後來加氟牙膏的出現，令食水加氟的效果大打折扣，現在只能輕微改善兒童蛀牙的情況，因此結論並不是特別支持在飲用水中添加氟化物。
須審視及規範飲用水氟化物水平
反而今年先後有研究指食水加氟可能帶來潛在影響。一項在《JAMA Network Open》發表的研究顯示，懷孕期間接觸氟與兒童神經行為問題的增加有關；而美國國立衛生研究院的結論亦指較高水平的氟化物或會降低兒童智商。因為氟化物可能影響幼兒智力發展，美國聯邦法官指令當局進一步審視及規範飲用水中的氟化物水平。
未構成健康風險
氟化物是一種礦物質，天然存在於某些食物和地下水之中，可以幫助強化琺瑯質的保護性外層以達到預防蛀牙的效果。有專家認為，有關研究有助了解氟化物帶來的潛在影響，但強調並不擔心會威脅兒童健康，原因是透過牙膏及加氟飲用水所攝取到的氟化物劑量相對較低，未構成危及健康的風險。