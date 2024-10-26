為咖啡平反 意大利研究指咖啡因可改善心血管健康

不少人每日都要用咖啡提神才能應付繁重的工作，惟飲得多會令人心跳加速甚至失眠，似乎咖啡未必對健康有益。意大利的最新研究顯示，咖啡因可能有助於血管內皮細胞再生，或可以改善心血管健康。
促進血管內皮細胞功能
該項由羅馬智慧大學(Sapienza University of Rome)進行的研究，找來31名沒有任何心血管疾病風險因素的紅斑狼瘡患者參與。他們填寫7天的飲食問卷調查，並提供血液樣本，以檢測血管健康狀況。
結果發現，咖啡因對於因炎症疾病而令心血管疾病風險上升的患者，可能具有益處，因為分析顯示，攝取咖啡因的患者，其血管內皮細胞功能更佳，反映咖啡因或能促進血管內皮祖細胞(endothelial progenitor cells)的存活，而這些細胞正正參與血管內膜的再生和血管生長。有關研究已刊載於《Rheumatology》。
下一步研究攝取量
研究人員指出，紅斑狼瘡和類風濕性關節炎等炎性風濕疾病患者一向有較高的心血管疾病風險，過去患者主要透過控制發炎反應、降低膽固醇及控制血壓等方法減低患病機率，而今次研究或能為患者提供有關飲食在控制疾病所發揮的作用，下一步將透過縱向研究評估咖啡攝取量對疾病進程的實際影響。