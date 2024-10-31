準確診斷膽管癌 助及早治療

膽管癌雖然不是本港常見十大癌症之列，但由於通常在晚期才發現，已不能透過手術治療而令死亡率相對較高。近年膽道鏡技術愈趨進步，能夠更方便地讓醫生取得活組織作化驗，提升準確度，也有助患者及早得到適切治療。 外科專科醫生朱嘉運表示，若要細分膽管癌，可分為肝內膽管癌、中段的膽管癌和下段的膽管癌。「由於腫瘤處於不同位置，旁邊的器官也不一樣，令它們的檢查方法及治療都會不一樣。」 成因未明 目前膽管癌的成因尚未明確，許多患者也沒有明顯的風險因素。朱嘉運續指，「不過文獻也有記載一些會增加膽管癌風險的因素，例如潰瘍性結腸炎、肝吸蟲感染、膽管結石、肝硬化、反覆性化膿膽管炎、膽管內乳頭狀瘤的患者，以及異常的膽管結構，如先天有總膽管囊腫的情況，都會較易患上膽管癌。」

膽管閉塞引起徵狀 膽管癌就像其他癌症一樣，早期的症狀大多不明顯，到發現時往往已到了不能做手術的情況。朱嘉運補充，「當症狀出現時，通常已經造成膽管閉塞，繼而有黃疸、皮膚搔癢、腹痛、膽管炎及胰腺炎等。惟要留意肝內膽管癌，即使腫瘤已經長到很大，也未必會阻塞膽管，可以到了很後期才發現。」另一方面，膽管癌治療選擇有限，其生物特性也令到腫瘤對治療的反應較差，導致膽管癌的死亡率相對較高。 朱嘉運建議，定期健康檢查，尤其高風險人士每一至三年做一次超聲波檢查，都有助及早發現，從而改善療效，減低死亡率。

膽道鏡助準確診斷 目前診斷膽管癌的方法包括影像學檢查及內窺鏡檢查。隨科技進步，影像學檢查如磁力共振或電腦掃描的準確度提升至90%，不過確診的黃金標準還是活組織檢查。朱嘉運指出，「若影像學檢查發現可疑情況，例如有膽管閉塞導致上游膽管膨脹的話，就可通過內鏡逆行胰膽管造影術(ERCP)聯合膽道鏡，抽取一些細胞進行活組織檢查。膽道鏡一次性使用的部件只有一條烏冬般粗幼，能夠直接進入膽管內部觀察，令診斷過程比以前便利。」此外，膽道鏡也有沖洗和配件通道，能夠取出活檢組織，又或針對膽管結石進行電水壓碎石術。 取決位置做不同手術 萬一確診膽管癌，治療方法主要為手術、化療及放射治療。朱嘉運指出，「取決於腫瘤位置，如屬肝內膽管癌，一般涉及肝臟切除，與肝癌處理手法相似，只是病理不一樣；中段膽管癌有機會局部切除：局部膽管、膽囊及附近淋巴清掃便可解決；至於下段膽管癌，因為腫瘤長於胰頭內，所以手術需要做胰頭十二指腸切除術。」若病例有高風險的因素，又或期數較後期，術後有需要做化療、放射治療以減低復發風險。