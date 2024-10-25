止痛神物 X X X 全因名字 容易令人想歪歪？諗錯隔離？｜張繼聰都自用的強效止痛貼 全年至抵 萬寧一日出位價！

十個有九個都市人，都難免會經常遇到「全身酸痛」！辦公室上班族、體力勞動行業、家庭主婦等等，相信都無一倖免。平日遇到疼痛不適，忙碌無時間，「止痛貼」當然是其中最快捷又有效的解決方法。坊間的止痛貼選擇多到眼花撩亂，而近年很多大品牌都研發推出了以「一條根」為主要成分的止痛貼，你又認識嗎？
止痛草本成分「一條根」常被誤以為男士壯陽成分？
「一條根」是其中一種常見的止痛貼成分，但不少人初次聽到它的名字時，都會不期然想歪了而鬧出笑話，有人誤以為它來自動物，也有人誤以為它是「男士壯陽補品」，這些都大錯特錯！「一條根」實為草本植物，專門用於紓緩筋肌關節疼痛不適。雖然它並不屬於中藥材，卻是深入民心的「民間草藥」。根據中國「中藥寶典」記載，「一條根」具有消炎止痛、舒筋活血、祛風除濕、解熱鎮痛等多種功效。
「止痛貼」都有學問 拆解三大常見問題 幫你避開NG地雷！
1. 藥性止痛貼VS非藥性止痛貼？
藥性止痛貼多數含有水楊酸和非類固醇抗炎藥，藥性會通過血管滲透全身，長期或不當使用或會傷肝、腎，甚至可能會中毒。因此，非藥性止痛貼（如「一條根」）更為適合用作恆常紓緩，相對天然溫和，不怕多用會對身體造成負擔，適合大多數人。
2. 止痛貼應該貼多久？
貼止痛貼的時間不宜太短或太長，太短時間會影響功效發揮，因成分需時釋放及吸收；但長時間黏貼卻會阻礙皮膚散熱，容易造成過敏，因此建議每次貼布的時間最多不要超過8小時。
3. 止痛貼可以隨意裁剪？
並非所有牌子的止痛貼都能剪裁！剪裁可能會影響有效成分的釋放及均勻性，因而影響效果，因此要看清楚包裝上的指引。
張繼聰自用力推【金門強效一條根】：而家點郁都唔再痛！
現時市面上單計以「一條根」為主成分的止痛貼其實也為數不少，不知道如何選擇？立即為你推薦一款人氣熱賣之選--【金門強效一條根】！這品牌連星級用家張繼聰都自用大讚。自從用了【金門強效一條根】止痛貼系列後，阿聰稱：「每逢肩頸痛、腰痠骨痛、甚至運動扭傷，都有效即時紓緩，條筋鬆返晒！」
全草本配方 天然抗炎*紓痛 一涼一溫貼合不同需要
【金門強效一條根】止痛貼系列採用全草本配方，主成分一條根更經研究實證，具備天然抗炎*紓痛效果。不含中西藥成分，無副作用或依賴性，所以可以安心恆常使用。全系列有兩款止痛貼，都是長效滲透8小時，並深入滲透至患處，真正直擊疼痛根源。加上特大尺寸（10 x 15 cm），方便隨意自由剪裁，迎合身體不同部位。即睇哪一款貼合您的喜好及需要：
- 金門強效一條根精油貼布–涼感配方
冰涼感強勁，能作麻痺作用，能降低疼痛感，並有助鎮靜患處、消除腫脹、紓緩發炎反應，迅速阻止惡化。
- 金門強效薑黃一條根精油貼布–溫感配方
特別添加了薑黃精油，帶有溫熱感，有助促進血氣循環、散寒去瘀，並放鬆肌肉，紓緩痠痛繃緊，加快恢復。
萬寧一日出位價 全年至抵$49.5/件^ 今年最後機會！
現凡於11月1日（星期五）到萬寧門市或網店，購買【金門強效一條根精油貼布】系列產品，即可享萬寧出位價優惠：買1件$88；買2件$99，平均低至$49.5/件^（標準價：$119.9/件）。
日期︰11月1日（星期五），只限一天
銷售點︰全線萬寧門市及萬寧網店｜萬寧獨家發售
萬寧網店：>傳送門<
更多產品資訊：>按此前往<