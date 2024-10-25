熱門搜尋:
恐龍化石 破地獄 DOUBLE COAST 機票優惠 瑜悦 彩虹邨重建 行山路線 自助餐優惠 大熊貓 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
健康
2024-10-25 11:00:00

止痛神物 X X X 全因名字 容易令人想歪歪？諗錯隔離？｜張繼聰都自用的強效止痛貼 全年至抵 萬寧一日出位價！

資料由客戶提供

分享：
止痛神物 X X X 全因名字 容易令人想歪歪？諗錯隔離？｜張繼聰都自用的強效止痛貼 全年至抵 萬寧一日出位價！

止痛神物 X X X 全因名字 容易令人想歪歪？諗錯隔離？｜張繼聰都自用的強效止痛貼 全年至抵 萬寧一日出位價！

adblk5

十個有九個都市人，都難免會經常遇到「全身酸痛」！辦公室上班族、體力勞動行業、家庭主婦等等，相信都無一倖免。平日遇到疼痛不適，忙碌無時間，「止痛貼」當然是其中最快捷又有效的解決方法。坊間的止痛貼選擇多到眼花撩亂，而近年很多大品牌都研發推出了以「一條根」為主要成分的止痛貼，你又認識嗎？

 

止痛草本成分「一條根」常被誤以為男士壯陽成分？

「一條根」是其中一種常見的止痛貼成分，但不少人初次聽到它的名字時，都會不期然想歪了而鬧出笑話，有人誤以為它來自動物，也有人誤以為它是「男士壯陽補品」，這些都大錯特錯！「一條根」實為草本植物，專門用於紓緩筋肌關節疼痛不適。雖然它並不屬於中藥材，卻是深入民心的「民間草藥」。根據中國「中藥寶典」記載，「一條根」具有消炎止痛、舒筋活血、祛風除濕、解熱鎮痛等多種功效。

一條根，經研究證實，有天然抗炎*紓痛之功效。

一條根，經研究證實，有天然抗炎*紓痛之功效。

 

「止痛貼」都有學問 拆解三大常見問題 幫你避開NG地雷！

1. 藥性止痛貼VS非藥性止痛貼？

藥性止痛貼多數含有水楊酸和非類固醇抗炎藥，藥性會通過血管滲透全身，長期或不當使用或會傷肝、腎，甚至可能會中毒。因此，非藥性止痛貼（如「一條根」）更為適合用作恆常紓緩，相對天然溫和，不怕多用會對身體造成負擔，適合大多數人。

2. 止痛貼應該貼多久？

貼止痛貼的時間不宜太短或太長，太短時間會影響功效發揮，因成分需時釋放及吸收；但長時間黏貼卻會阻礙皮膚散熱，容易造成過敏，因此建議每次貼布的時間最多不要超過8小時。

3. 止痛貼可以隨意裁剪？

並非所有牌子的止痛貼都能剪裁！剪裁可能會影響有效成分的釋放及均勻性，因而影響效果，因此要看清楚包裝上的指引。

 

張繼聰自用力推【金門強效一條根】：而家點郁都唔再痛！

現時市面上單計以「一條根」為主成分的止痛貼其實也為數不少，不知道如何選擇？立即為你推薦一款人氣熱賣之選--【金門強效一條根】！這品牌連星級用家張繼聰都自用大讚。自從用了【金門強效一條根】止痛貼系列後，阿聰稱：「每逢肩頸痛、腰痠骨痛、甚至運動扭傷，都有效即時紓緩，條筋鬆返晒！」

adblk6
家務操勞、工作高壓、運動拉傷都適用。

家務操勞、工作高壓、運動拉傷都適用。

 

全草本配方 天然抗炎*紓痛 一涼一溫貼合不同需要

【金門強效一條根】止痛貼系列採用全草本配方，主成分一條根更經研究實證，具備天然抗炎*紓痛效果。不含中西藥成分，無副作用或依賴性，所以可以安心恆常使用。全系列有兩款止痛貼，都是長效滲透8小時，並深入滲透至患處，真正直擊疼痛根源。加上特大尺寸（10 x 15 cm），方便隨意自由剪裁，迎合身體不同部位。即睇哪一款貼合您的喜好及需要：

  1. 金門強效一條根精油貼布–涼感配方

冰涼感強勁，能作麻痺作用，能降低疼痛感，並有助鎮靜患處、消除腫脹、紓緩發炎反應，迅速阻止惡化。

  1. 金門強效薑黃一條根精油貼布–溫感配方

特別添加了薑黃精油，帶有溫熱感，有助促進血氣循環、散寒去瘀，並放鬆肌肉，紓緩痠痛繃緊，加快恢復。

忠實用家不只年長一輩，還有辦工一族、年輕爸媽、運動愛好者。

忠實用家不只年長一輩，還有辦工一族、年輕爸媽、運動愛好者。

【金門強效一條根】止痛貼，日常生活好幫手，放屋企、公司備用！

【金門強效一條根】止痛貼，日常生活好幫手，放屋企、公司備用！

 

萬寧一日出位價 全年至抵$49.5/件^ 今年最後機會！

萬寧一日出位價【金門強效一條根】至抵$49.5/件^今年最後機會！

萬寧一日出位價【金門強效一條根】至抵$49.5/件^今年最後機會！

現凡於11月1日（星期五）到萬寧門市或網店，購買【金門強效一條根精油貼布】系列產品，即可享萬寧出位價優惠：買1件$88；買2件$99，平均低至$49.5/件^（標準價：$119.9/件）。

日期︰11月1日（星期五），只限一天

銷售點︰全線萬寧門市及萬寧網店｜萬寧獨家發售

萬寧網店：>傳送門<

更多產品資訊：>按此前往<

 

^優惠期只限2024年11月1日。適用於萬寧門市或官網。每發票計，須買上述指定件數方享折扣優惠，每位顧客最多可購買24件出位價產品，數量有限，售完即止。最終價格由零售商決定。如有任何爭議，萬寧保留最終決定權。
*Journal of Ethnopharmacology Volume 113, Issue 1 (15 Aug 2007, Pages 142-148)

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能