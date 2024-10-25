止痛神物 X X X 全因名字 容易令人想歪歪？諗錯隔離？｜張繼聰都自用的強效止痛貼 全年至抵 萬寧一日出位價！

全草本配方 天然抗炎*紓痛 一涼一溫貼合不同需要 【金門強效一條根】止痛貼系列採用全草本配方，主成分一條根更經研究實證，具備天然抗炎*紓痛效果。不含中西藥成分，無副作用或依賴性，所以可以安心恆常使用。全系列有兩款止痛貼，都是長效滲透8小時，並深入滲透至患處，真正直擊疼痛根源。加上特大尺寸（10 x 15 cm），方便隨意自由剪裁，迎合身體不同部位。即睇哪一款貼合您的喜好及需要： 金門強效一條根精油貼布–涼感配方 冰涼感強勁，能作麻痺作用，能降低疼痛感，並有助鎮靜患處、消除腫脹、紓緩發炎反應，迅速阻止惡化。 金門強效薑黃一條根精油貼布–溫感配方 特別添加了薑黃精油，帶有溫熱感，有助促進血氣循環、散寒去瘀，並放鬆肌肉，紓緩痠痛繃緊，加快恢復。

萬寧一日出位價 全年至抵$49.5/件^ 今年最後機會！

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