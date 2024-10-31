槓鈴深蹲｜前蹲、後蹲有咩分別？應該點揀？

相信大部分有健身經驗的人，練大腿都會做過深蹲，除了自身體重的深蹲外，也會用到槓鈴增加負荷。而槓鈴放置的位置有兩個，一是上背部中上斜方肌的位置(後蹲)，二是前方鎖骨及肩膊位置(前蹲)。研究發現，原來兩者在肌力鍛煉上或會有些差異。

後蹲力量增長較多

今年一項研究找來24個有訓練經驗的女性來參與，她們被被分成兩組，分別做12周、每周2次的前蹲或後蹲訓練，而訓練量(重量x次數x組數)會依照她們原本的能力安排，然後每4周增加20%訓練量。然後在研究不同階段記錄她們的肌肉厚度增長，以及用45度腿推測試1RM力量增長。

結果發現，兩組在肌肉增長方面成效相若；而力量增長方面，後蹲則有較好表現。