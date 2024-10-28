栗子秋天當造香甜 好處為補腎強筋兼健脾益胃

每年踏入秋冬季節，街頭便有小販檔售賣糖炒栗子，傳來的香氣令人食指大動。栗子不止香甜粉糯，更含有豐富的營養，並且有補腎強筋、健脾養胃等功效，原粒炒香或烚熟，又或用來煲湯或炆煮，甚至用製作滋潤糖水，都十分適合。

栗子營養 含有維他命B群及C

栗子含有維他命B群及C、鉀、鋅等多種營養素，其中維他命B群，有助代謝、維持神經系統健康，維他命C則可增強免疫力和抗氧化，鉀有助維持心臟功能和血壓平衡，鋅可促進免疫功能、幫助傷口愈合、支持生長發育。

在中醫的角度，栗子味甘、性溫，具有治腰腳不遂、益氣及厚腸胃等功效，而且栗子可溫補腎氣、強健筋骨，有助改善老年人或腎虛者腰膝痠軟、四肢無力症狀，適量食用可改善脾胃虛寒、慢性腹瀉者的腸胃功能。