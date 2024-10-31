有毒金屬「鎘」不僅會致癌 竟與新冠肺炎重症有關？

新冠肺炎研究又有新發現！林口長庚醫院呼吸胸腔科邱立忠副教授及臨床毒物中心顏宗海主任共同執行一項跨領域研究，觀察到新冠肺炎重症患者的尿液中鎘濃度明顯高於輕症患者，且重症新冠肺炎患者的尿液中鎘濃度愈高，其臨床預後愈差，相關研究成果已刊登在2024年3月的國際知名期刊「環境健康(Environmental Health)」。

有毒金屬「鎘」是一級致癌物 飲食暴露為重要污染源 林口長庚醫院毒物中心顏宗海主任表示，鎘是一種有毒金屬和環境污染物，為國際癌症研究機構公告的第一級致癌物，比其他重金屬更容易被農作物、蔬菜、稻米所吸收，因此飲食暴露是一個重要的污染源。過量的鎘暴露會引發人體異常發炎和免疫反應，甚至造成器官永久損傷，而尿液中的鎘濃度則可視為慢性鎘暴露的全身總負荷指標。 林口長庚醫院呼吸胸腔科邱立忠副教授表示，經由呼吸道系統進入人體的鎘蒸氣，約50%會被吸收並可能出現肺氣腫及慢性阻塞性肺病；經由消化道系統進入人體的鎘，則約6%會被人體吸收，主要累積在腎臟組織，造成腎功能損傷，長期暴露下也會出現軟骨症及自發性骨折。

林口長庚研究 尿中鎘濃度較高 新冠重症也高 邱立忠副教授與顏宗海主任主持的這項臨床研究共納入574位新冠肺炎確診患者，252位為重症、322位為輕症。統計分析發現，重症患者較輕症患者的尿液中鎘濃度較高(10.5比0.9 ug/g)、平均年齡較大(70.9比50.5歲)、血液中的發炎指標如C反應蛋白(106比1.3mg/L)，以及白血球介素6(31.2比2.3 pg/mL)也較高。 研究團隊也將重症患者依其尿液中的鎘濃度高低平均分為四組，結果發現尿液中鎘濃度較高的組別，因血氧濃度過低需使用呼吸器比例較高，同時也會出現較高的死亡率，證明了鎘的暴露與新冠肺炎的疾病嚴重度息息相關。

從日常飲食、環境、及職業環境減少鎘暴露 避免鎘污染 顏宗海主任強調，鎘污染是目前相當熱門的環境醫學課題，為了減少鎘污染的機會，呼籲一般人除了戒煙、避免空氣污染暴露外，對於日常飲食、環境及職業中可能會接觸到過量鎘暴露的風險，都要加以注意及防範。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】