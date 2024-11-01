散步「用雨傘當手杖」跌倒後骨折 養成這些習慣防骨質疏鬆

75歲的王阿嬤早上會去公園散步，某天早上因剛下完雨土地濕軟，王阿媽拿來當手杖的雨傘因此插入鬆軟的土中，她為了用力拔出雨傘，結果重心不穩跌倒，髖關節因此骨折，就醫後才發現自己的T值為-4.2(低於-2.5即為骨質疏鬆)，有嚴重的骨質疏鬆。

別拿雨傘充當手杖 選擇專業產品避免健康傷害 對於王阿嬤的狀況，光田綜合醫院骨科醫生嚴可倫特別提醒長輩，若有使用手杖的習慣，記得一定要挑選安全性、穩定性高的專業手杖，不建議拿雨傘充當手杖。他解釋因為雨傘的前端是尖形，沒有穩定跟抓地的效果，只要地上濕滑，就容易跌倒，若患者有骨質疏鬆問題，一個小小的跌倒就會造成骨折。

防止骨質疏鬆 維持骨質密度是重要關鍵 嚴可倫醫生認為，骨質疏鬆在後續治療上，無論是人工關節的置換，或是打骨釘等手術，至少要花3個月到5個月，才能逐漸復能，而且手術復健後也不一定能恢復回骨折前的水準，更有不少長輩就因此臥床失能，因此面對骨質疏鬆，最重要的還是要從運動、飲食、用藥等角度，提早防止骨質疏鬆這個隱形殺手。

服用骨質疏鬆藥物 和這些食物併服恐影響吸收 光田綜合醫院營養室林淑雯主任則提醒，已開始用藥的骨質疏鬆患者，其藥物成分多以雙磷酸鹽類為主，吸收效果易受食物、鈣片、鐵劑、咖啡、茶類、柳橙汁影響，因此要特別留意。另外，她也提醒患者還是要攝取足夠的維他命D，才能協助人體有效吸收鈣質。

防止鈣質流失 這些飲食習慣要避免 而對於想預防骨質疏鬆的人來說，除了維他命D之外，多攝含鈣量高、具促進成骨作用的蛋白質是必要的，其次像豆類、深綠色蔬菜、芝麻、金針、海帶、小魚乾、堅果類，也都是很好的鈣質來源。不過，林淑雯主任也提醒，除了攝取鈣含量高的食品，會使骨質流失的飲食習慣也該避免，如高鈉飲食會導致鈣質流失，因此在飲食上就要降低鈉含量的攝取，讓骨質「保密」不流失。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】