應該吃甚麼才有助健康？個人基因檢測制訂「精準營養」

現代社會由於工作壓力大、飲食不規律，許多人以外食為主，常常處於吃過量或餓過頭的循環，且食物多半過油、過鹹或過甜，使得身體處於亞健康狀態，易造成體內長期慢性發炎。這樣的生活方式讓許多人感到疲憊不堪，甚至影響到了身體健康。這往往導致腸胃問題頻頻發作，體重逐漸增加，但又無從下手改善。
「腸道菌相」組成影響健康 差別化飲食營養成關鍵
林口長庚微菌治療中心副主任葉元鳴表示，腸道菌相是我們腸道內各種微生物的總稱。這些微生物不僅僅是生活在我們體內的「寄生者」，它們對健康有著重要影響，有研究指出這些住在腸道的微生物可視為人體的一個器官。這些微生物可以幫助消化、合成維他命、調節免疫系統，甚至影響情緒和行為。研究顯示，腸道內的有益菌群能夠抑制有害菌的生長，維持腸道健康。
而精準營養是一種根據基因組、腸道菌相和生活習慣等因素，度身訂製的營養方案。這種方法不再是一刀切的健康建議，而是根據每個人的需求，提供最適合的營養建議。例如，有些人可能需要更多的纖維來促進腸道健康，有些人則需要補充特定的維他命或礦物質。
個人化精準營養 可透過基因檢測識別
葉元鳴進一步說明，精準營養如何實施：
- 基因檢測：通過基因檢測了解個人的基因組訊息，有助於識別出特定營養需求和代謝特點。
- 腸道菌相分析：進行腸道菌相檢測，了解腸道內微生物的組成和分布情況。這有助於制訂有針對性的飲食計劃，促進有益菌群的生長。
- 度身訂造飲食計劃：根據檢測結果，制訂個性化的飲食方案。包括增加纖維的攝入，或是補充特定的益生菌和益生元。
透過基因檢測和腸道菌相分析的實踐
透過基因檢測和腸道菌相分析，醫生可與營養師、健康管理師一同制訂精準營養計劃。例如：
- 增加纖維攝入：每天攝入更多的全穀物、蔬菜和水果，或透過額外補充難消化纖維，如難消化性麥芽糊精、Inulin(菊苣纖維)。
- 補充益生菌：選擇含有特定益生菌的保健食品，如乳酸菌和雙歧桿菌，幫助改善腸道菌相。
- 避免高脂高醣食物：減少高脂肪、高醣食物的攝入，有助於維持腸道菌相的平衡，並減少自由基產生。
- 中高強度的有氧運動：每天持續的有氧運動有助於提升腸道內的丁酸，維持腸道黏膜功能、調節腸道免疫力。
個人化營養方案 達到最佳的健康狀態
隨著科技的進步，精準營養和腸道菌相研究將變得更加深入和普及。我們期待未來每個人都能通過個人化的營養方案，達到最佳的健康狀態。理解和運用這些知識，不僅能改善生活品質，還能預防多種慢性疾病的發生。
【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】