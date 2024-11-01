小便不暢要尋因 藥物手術有得揀

「另外也有一些測試可做，例如『尿流速測試』看看小便的速率，再用超聲波檢查膀胱的遺尿。理論上遺尿愈多，小便阻塞的情況愈嚴重。」潘奕均同時指出，患有小便不暢問題的病人年齡通常約由50歲開始，主要原因大多數為前列腺增生，但近年也有愈趨年輕的情況。

男人到了一定年紀，若小便忽然不暢順，除了困擾也會擔心：是前列腺問題還是其他問題？有些甚麼檢查可做？需要接受甚麼治療？泌尿外科專科醫生潘奕均表示，「小便不暢順」雖是主觀感覺，但也有客觀評估標準，例如「國際前列腺病徵評分」(IPSS)，透過問卷了解病人的病徵是屬於輕度、中度或嚴重程度，以及對日常生活構成多大影響。

四十多歲已有徵狀

潘奕均分享了以下個案：一位四十多歲的男病人，小便不暢順持續了3至4個月，上網瀏覽資料雖覺得自己的年紀未至於有前列腺增生，但最後諮詢醫生意見並接受常規檢查，透過膀胱鏡發現前列腺中央部位凸起；尿流速測試亦顯示有嚴重阻塞；前列腺特異抗原(PSA)指數則正常，前列腺癌風險不高。綜合檢查結果後，證實患有前列腺增生。

「這病人相對年輕，還有生兒育女的打算，若接受傳統前列腺切除術或妨礙生育計劃，最後決定進行前列腺提拉術，既可紓緩小便不暢順的病徵，亦毋須長期服藥，對性功能也沒有影響。」潘奕均表示，這個案說明了：一、即使較年輕也有機會前列腺增生，二、前列腺增生的處理方法有很多，可因應病人的情況和意願選擇。

3類治療方法

潘奕均指前列腺增生的治療方法可分3大類：

‧觀察(監察病情，短暫不主動介入)—— 適用於病情較輕、病徵未至於影響日常生活的病人。

‧藥物治療——適用於病徵較明顯，對日常生活造成一定影響的病人。「可用的藥物也有幾類，例如α-受體阻滯劑，放鬆前列腺從而令患者小便較暢順；若病人尿頻、尿急等敏感性症狀較明顯，可考慮β-3腎上腺素受體激動劑或鹽酸類藥物作紓緩；另外還有5α還原酶抑制劑，抑制睾丸酮轉化以延緩前列腺生長甚至縮小前列腺體，惟這類藥物一般需服用6個月才能確定藥物療效，並可能出現性慾減低、不舉，以及影響射精等副作用。」

‧手術治療——若藥物效果不理想，或病人有其他考量，不適合用藥，手術可能是最終解決方案，「傳統手術有經尿道前列腺切除手術(TURP)，已有多年歷史，手術工具經由尿道進出，外表沒有傷口，但數據上復原時間較長，需約2至3星期，而部分個案可能出現逆行射精的副作用。」