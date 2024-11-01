多囊腎關注日 香港大塚製藥以人為本 推廣健康

多囊性腎病，又稱「泡泡腎」，是常見的遺傳性腎病，根據醫生臨床經驗，本港每年有超過50名患者，因此症的病情惡化至腎衰竭，最終需要接受洗腎及移植治療。為提升大眾市民對多囊性腎病的認知，達至及早發現與治療的目標，香港移植運動協會與香港腎科學會早前合辦「控制多囊腎惡化現曙光記者會」及「第五屆香港移植及透析人士運動會」的保齡球比賽日，邀得保齡球世界冠軍胡兆康先生到場，為病友及選手們打氣。活動亦獲香港大塚製藥有限公司（香港大塚製藥）全力支持，推廣公眾健康教育，同時鼓勵病友可透過運動，改善身心健康。

「第五屆香港移植及透析人士運動會」由保齡球比賽展開序幕，一連四天（10月10日至13日），移植康復者及透析人士等，將展開各項運動比賽，並鼓勵患者以適當運動改善身心狀態，同時向大眾宣揚「運動健體，大愛澤心」的精神。活動更獲得香港腎科學會主席黃思豪醫生、香港移植運動協會主席黃炎華先生、香港中文大學醫學院內科及藥物治療學系名譽臨床助理教授馮永丞醫生等一眾嘉賓出席支持，而胡兆康先生更擔任表演賽嘉賓；出戰的病友方面，更有來自中國、泰國及印度的選手一同參賽，互相切磋，享受運動帶來的樂趣。

運動促進身心健康

馮醫生指出，由於患者腎臟的結締組織異常增生，令腎臟出現多個水囊，並使腎臟脹大及被佔據，繼而影響正常的腎功能，最終導致腎衰竭。而患者亦需要接受長期治療，以減慢病情惡化。「運動可改善身體機能，有助控制病情，同時促進身心健康。而多囊性腎病的患者，應以避免劇烈及碰撞的運動為原則，以防腎臟因擠壓導致囊腫破裂。」馮醫生補充。

香港大塚製藥有限公司董事總經理上田浩司先生受訪時表示，支持是次活動彰顯了大塚製藥一直堅持的核心價值，透過積極推動不同的健康教育，以提升公眾對疾病的認知，做到及早防治，活出健康人生。就如是次的保齡球比賽，提供機會讓病友交流，及享受保齡球的樂趣，「活動極具意義，不但可提升市民對多囊腎病的認知，更可鼓勵病友，建立恆常運動的良好習慣，改善身心健康。」上田浩司先生說。