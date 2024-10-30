嗓音隨年紀老化 專家教「6招護嗓」：適度說話或唱歌

保持聲帶濕潤：聲帶濕潤對嗓音健康至關重要。聲帶過於乾燥會使黏膜的震動不穩，影響聲音的清晰度，很難發出好聽的聲音。銀髮族應養成定時喝水的習慣，尤其在說話或唱歌前。此外，應避免攝取含咖啡因和酒精的飲品，這些飲品會導致脫水，進一步加重聲帶乾燥。