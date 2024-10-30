嗓音隨年紀老化 專家教「6招護嗓」：適度說話或唱歌

隨著年齡增長，許多人會開始注意到自己出現皮膚鬆弛、關節不再靈活等身體各部位的變化，但有一個常被忽視的重要部分，那就是「嗓音」。
嗓音隨老化改變原本音色 常見這些音質變化
亞東醫院耳鼻喉部言語治療師林峯全指出，嗓音也會隨著老化逐漸變得沙啞、微弱，甚至失去原本的音色。老化的聲帶可能會出現變薄、失去彈性等狀況，導致聲音沙啞單調，還容易因長時間說話而感到疲勞，進而出現嗓音顫抖、音高或音量難以控制的問題。
保持健康嗓音 六招有效保養
嗓音是溝通的重要工具，對銀髮族來說，保持良好的嗓音狀態尤為關鍵。透過適當的保養，不僅能延緩嗓音老化，還能維護聲帶的健康。林峯全言語治療師鼓勵銀髮族以正向心態看待嗓音變化，理解這是自然老化的過程。只要以積極的心態面對嗓音變化，並結合適當的保健與運動，就能持續享受與他人溝通的樂趣，維持身心健康。
- 保持聲帶濕潤：聲帶濕潤對嗓音健康至關重要。聲帶過於乾燥會使黏膜的震動不穩，影響聲音的清晰度，很難發出好聽的聲音。銀髮族應養成定時喝水的習慣，尤其在說話或唱歌前。此外，應避免攝取含咖啡因和酒精的飲品，這些飲品會導致脫水，進一步加重聲帶乾燥。
- 適度使用嗓音：適度說話或唱歌有助於維持聲帶健康，避免因缺乏用而萎縮。不過，用聲過度也會導致聲帶疲勞。因此，在無其他喉部感染或異常症狀下，每天適度用聲最為理想。
- 接受嗓音訓練：就如同鍛煉體可以保持肌肉健康，適當的嗓音練習有助於保持聲帶的彈性和力量。銀髮族可以在言語治療師的指導下，進行一些簡單的發聲練習，不僅能維護聲帶健康，還能改善共鳴，使嗓音更有穿透力。
- 注意呼吸運動：呼吸是發聲的動力來源。當呼吸淺而急促時，會影響嗓音的穩定度。建議每天練習深呼吸，維持規律的運動習慣，提升肺活量與呼吸控制能力，促進整體嗓音健康。
- 避免刺激物質：避免吸煙和暴露在二手煙中，煙霧中的有害物質會嚴重損傷聲帶。此外，減少食用辛辣食物及飲用過熱飲品，以免刺激喉嚨，影響發聲功能。
- 定期接受檢查：嗓音保健與其他健康問題一樣，需要定期檢查。建議銀髮族定期至耳鼻喉科檢查嗓音狀況，若發現異常變化應及早就醫。早期發現問題有助於及時採取措施，防止病情惡化。
【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】