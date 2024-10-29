合桃功效唔止補腦 仲可以降壞膽固醇兼防心血管病

壞膽固醇會增加患上心血管疾病的風險，除了避免進食飽和脂肪及反式脂肪外，多吃一些高奧米加3的食物也可帶來幫助，例如每日進食半杯分量的合桃，持續兩年就能降低壞膽固醇水平，總膽固醇亦有所下降，對男性的效果尤為顯著，降幅是女性的三倍。

根據一項在西班牙及美國進行的研究，共有708名年屆介乎63至79歲的健康人士參與。他們分為兩組，一組人每日食用半杯合桃，另一組則為對照組，其他生活和習慣則維持不變。兩年後研究人員再為參加者檢測膽固醇水平。

持續進食合桃 降壞膽固醇

結果發現，進食合桃組的壞膽固醇平均減少了4.3mg/dL，總膽固醇更減少8.5mg/dL。合桃對男性似乎更有效用，因為男參加者的壞膽固醇平均減少7.9%，女參加者只降低2.6%。有關研究已刊載於《Circulation》。分析發現，持續進食合桃不但令壞膽固醇下降，同時亦令壞膽固醇的整體分子和小分子數量都有所降低，相信這正是降低心血管疾病的關鍵。