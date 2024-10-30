及時處理癌症骨轉移 減少後遺症助提升病人生活質素

癌症是常見的疾病，每年新確診的個案超過38,000宗1，平均每日也有逾100被證實患病1。而當癌症發展至晚期階段，癌細胞可能會由原發器官擴散至身體其他地方2，骨骼正是其中一個常見被侵襲的組織3。一旦出現骨轉移，即意味癌病情況轉差並已步入晚期階段4，需要及早施以適當的治療及保護骨骼，以達到控制病情，以及減低由骨骼被侵蝕而產生的併發症，如疼痛、失禁及癱瘓等5, 6，幫助病人維持更好的生活質素7。

任何癌症都可入侵骨骼

理論上所有癌症也可以出現骨轉移，但問題尤其常見於肺癌、乳癌及前列腺癌3, 8，一些傾向較遲才確診的癌症，骨轉移引起的症狀有時更可能是病患首個顯現的症狀2, 9。例如四十多歲的李先生，因為左邊肩膊疼痛而求醫，檢查後才發現是肺癌所致，脊椎亦有多處轉移，幸好經過治療後情況受到控制，肩膊也可再次如常活動。

「健康的骨骼一直處於侵蝕和重組的平衡狀態9，但當癌細擴散至骨骼，骨質會不斷流失而變得脆弱9，於是引起疼痛、骨折、高血鈣及脊髓受壓等等骨骼相關事件（skeletal-related events, SRE）5, 6, 10，可以對病人的生活造成極大的困擾，甚至失去活動能力而要長期臥床。」

另一方面，骨轉移亦可發生在身體內任何的骨骼，當中又以脊骨、肋骨、盆骨、大腿及手臂等部位較為常見4, 5, 11。然而，癌細胞擴散到骨骼的早期，未必會產生明顯徵狀11，直至腫瘤增大及迫壓神經，甚至引起病理性骨折，可引起劇烈痛楚5, 9。

假如癌細胞入侵脊椎則可造成脊椎塌陷及脊髓神經受壓3, 6，可引起背痛及腳痛等不適，甚至可導致行動不便、大小便失禁5, 6，如涉及較高的胸椎及頸椎，更可能影響呼吸功能，病人或需要輔助儀器以維持呼吸功能5, 9, 16。

若果是負重骨骼及長骨被侵蝕，有時輕力的碰撞或日常活動都可引起病理性骨折，使病人失去活動功能，被迫長期臥床無法行動3, 5, 10。此外，骨轉移亦常見會引起高血鈣，引起排尿、口乾、便秘、食慾不振，甚至神智不清5, 10。

由於骨轉移引起的SRE可嚴重妨礙病人的日常生活，因此醫生需要視乎骨轉移侵蝕的位置及嚴重程度，採取手術、電療及藥物等手段作適當處理4, 7。

我希望病人明白，如果出現骨轉移時，除了接受針對原發的癌症治療，也需要以俗稱補骨針的藥物保護骨骼，防止骨骼繼續受到破壞4, 7，否則骨骼可能持續被侵蝕。曾有病人接受標靶治療後有效控制原發癌症，但脊骨多處被侵蝕而塌陷，身高亦因此而縮水近10公分，背脊如老人家般無法挺直起來。

「縱使骨轉移的出現反映病情已然惡化，對病人的前景也有影響2, 3, 9，但並非無法可治，只要透過適當的抗癌治療，加上以藥物保護骨骼，便能夠有效控制病情，以及減低發生骨折、神經受壓等嚴重併發症的機會，讓病人可以保住生活質素7。」

現時的抗癌治療如化療、電療、標靶治療及免疫治療等，療效日益進步，病人的死亡率顯著降低12，存活期也大為延長，但病人仍未能放鬆，尤其是骨轉移風險便隨時間而增加13，因此病人更需要監察病情變化，例如可以定期抽血檢測骨酵素水平及因應醫生建議接受正電子掃描等14, 15，幫助及時發現癌症復發或轉移至骨骼等情況。

當然，如果出現懷疑症狀則更要盡早告知主診醫生，以便採取相應的措施，遏止病情惡化。