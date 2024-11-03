劇烈腹痛竟因「抑鬱症」？微電流刺激療法助擺脫不適、重拾活力

55歲王太太曾因壓力大失眠而至診所就診，雖病況在使用安眠藥後有所改善，但久而久之也變得相當依賴安眠藥物，甚至需要吃到第一類管制藥物才能入睡。原本喜歡行山的她變得懶懶的，整天待在家中不愛動、也不愛吃，體形日益消瘦。直至3年前突然間歇性腹脹和腹痛至醫院急症室，經消化內科檢查卻只有輕微發炎，於是會診精神科進一步評估，才發現真正的問題所在。

抑鬱症復發合併安眠藥物依賴 調整藥物後恢復活力 安南醫院精神醫學科醫生陳威任說明，經過一系列評估及自律神經檢測，發現王太太有相當高機率是抑鬱症復發合併安眠藥物依賴，因此調整藥物並逐步減少安眠藥劑量。經過大約2個多月的調整，王太太已經沒有身體不舒服的症狀；後續再經過10個月的治療，終於將管制藥物也完全戒除，協助她恢復過去的活力。

經顱微電流刺激治療 大幅改善焦慮症狀 然而，這樣的治療持續1年後，王太太又面臨了新的挑戰：目前的用藥雖有助於改善狀況，卻導致食慾增加、體重上升，使原本過瘦的身形變得臃腫。為避免將藥物調整後，又促使焦慮症狀復發或其他副作用，陳威任醫生於今年初建議她嘗試「經顱微電流刺激治療」(cranial electrical stimulation, CES)，再搭配簡化的藥物輔助，大約3周便大幅度改善焦慮症狀，其後2個月左右的治療期間，藉由CES搭配冥想正念的方式，焦慮症狀幾乎消失，專注度也顯著提升。

CES 副作用低 但非適用所有焦慮症患者 陳威任醫生表示，醫學的進展很快，有愈來愈多針對身心的儀器檢測與治療都經臨床驗證有效，以CES為例，美國食品藥物管理局(FDA)已核准超過35年，主要適應症除了焦慮、失眠外，還有慢性疼痛。其原理是使用微安培電流量，刺激使用者分泌調節安定神經的傳導物質，進而達到放鬆、減輕壓力，連帶改善生活品質，且跟藥物比起來，副作用極低。 不過， CES並非適用所有具焦慮症狀的患者，像是佩戴心率節律器的患者及孕婦就不建議使用。

找出失眠根本原因 擅自用藥恐害病情更嚴重 陳威任醫生指出，像王太太這樣的例子是精神醫學科常見的門診日常，尤其年紀大的長輩有許多身體不舒服之抱怨，常常隱含著情緒症狀在其中，很容易發展成抑鬱症。另外，長輩容易聽信親友建議，或本身主觀認為「自己不是抑鬱症，只是失眠小問題而已」而自行調整藥物，結果安眠藥物愈吃愈重，效果卻愈來愈差，還可能伴隨記憶力衰退、走路不穩易跌倒等後遺症。 他強調，安眠藥物不是不能用，而是需要合理的使用，以及找出失眠的根本原因，並有意識地配合醫生做藥物調減，才是長久之道。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】