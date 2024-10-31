優質醫療巡禮2.0丨貫徹全人醫治 浸會醫院積極拓展日間醫療服務 進駐東九龍 體貼為大眾

「凡是對人有益，可以幫助人的事，應該義不容辭立刻去做。」這是身為醫護立身行道應有使命，而這種體現「榮神益人」的精神，亦是香港浸信會醫院(簡稱：浸院)創立以來秉承的宗旨與承諾。正如浸院董事會主席何鏡煒博士所言，醫院超越傳統業者照顧傷病的觀念，「更從『身、心、社、靈』提供全方位優質醫療服務大眾，與香港同行度過逾60個寒暑。」隨著社會對日間醫療服務的需求與日俱增，浸院近年積極發展相關領域，疫情期間走入社區於牛頭角開設日間醫療中心；同時院慶重點專案「浸信會東九龍醫療中心」即將於今年第四季陸續投入服務，屆時更多市民將能體驗到浸院的專業及用心服務。

關顧全人逾半世紀 香港浸信會醫院創立於1963年，屬於一所基督教醫院，何博士簡述浸院由來，「浸院的前身是位於窩打老道的一間醫療所，於1956年成立，到六十年代初成功向政府申請撥地，在九龍塘獅子山下興建首座醫院大樓（現為A座）並陸續投入服務。」他笑言浸院依山勢而建，在不影響景觀的情況下將醫院融入獅子山的格局，逾半世紀與香港同行。「今天浸院是本港一所具規模的全科私家醫院，設有5座醫院大樓，提供約700張病床、24小時門診、30多個專科與專職醫療中心。」浸院致力回饋社會，八十年代已設立區樹洪健康中心，專為50歲或以上人士提供身心醫健服務，為當時先驅之一；後來啟德社區健康中心和位於牛頭角的香港浸信會醫院日間醫療中心（簡稱：AMC）相繼開設，深入社區提供日間醫療服務，體現對普羅大眾的關懷。



呼應日間醫療需求 醫院首座 全棟式醫療中心第四季啟用 香港步入老齡化社會，日間醫療服務的需求與日俱增。有見於此，浸院一直構思不同的發展計劃，行政總監梁誌邦醫生表示，醫院響應政府對地區醫療網絡的期望，認為浸院應提供便捷服務點，主動接觸社區需要，故此先於2021年底租用牛頭角宏利廣場2樓，開設佔地萬呎的日間醫療中心（AMC），為市民提供一站式的內視鏡檢查、放射診斷造影、體檢及疫苗接種服務。為了進一步拓展日間醫療服務，何博士坦言早在2018年底董事會已落實購入觀塘欣業街8號地皮，以興建「浸信會東九龍醫療中心」（簡稱：EKMC），時間點比構思AMC還要早。「東九龍是政府致力打造的嶄新核心商業區，另外當區人口的急促增長，特別是觀塘、將軍澳及啟德一帶。而按照計劃，EKMC將在今年底逐步投入運作，提供一站式醫療服務。屆時與毗鄰的AMC共同配合，深化醫療覆蓋度，觸及整個東九龍。」何博士補充。



全幢式30層 轉介跟進一條龍 去年是浸院創院60周年，梁醫生強調伴隨EKMC的啟用，對浸院的長遠醫療發展可謂舉足輕重。他續說，「EKMC的興建過程挑戰重重，適逢遇上香港的艱難時期，如經歷社會事件、新冠疫情等，令施工進度迫不得已要半停工甚至間歇停擺。」幸好在醫院和工程團隊的努力和積極配合下，各方全力趕工與衝刺，歷時4年半終於在去年8月順利平頂，趕及在年底陸續啟用。 EKMC樓高30層，是東九龍區內第一座、亦是區內唯一全幢式日間醫療中心。浸院醫務總監徐德義醫生認同，醫院積極回應政府基層醫療發展藍圖的布局，EKMC正好擔當協作角色。「香港人口老化將面臨嚴峻醫療挑戰，如慢性病、心血管病病患率上升等，單靠公營醫療難以負荷。」為滿足社區醫療需求，EKMC設有普通科和多個專科門診，包括兒科、骨科、眼科、耳鼻喉科、外科、糖尿及內分泌科、心臟科、呼吸系統科等；中心亦設有化驗和放射診斷服務，並提供日間手術、洗腎和化療服務等。至於專職醫療方面，設有物理治療、營養服務，提供康復治療及疾病管理。「優勢在於其一站式全方位醫療服務，能夠讓轉介、跟進一條龍由自家醫院團隊處理；加上中心距離九龍塘浸院亦僅10至15分鐘車程，兩者互相配合，令醫療服務更周全。」

實踐智慧醫療 手機App提升診症體驗 智慧醫療是大勢所趨，浸院亦緊貼市場脈搏，2021年開始啟動「智慧醫院」計劃，徐醫生指EKMC正是浸院邁向智慧醫療的實踐。「新大樓採用了多項智慧及環保建築設計，提升服務效率及整體環境舒適度。簡單如往返不同樓層的升降機系統，我們都會思考如何節能運作而又不影響服務急切性。此外，大樓亦會全面覆蓋5G網絡，方便醫護人員更快捷獲得流通和低時延資訊。」他又稱EKMC將率先採用自助執藥系統，以提升確準度，確保服務質素。「我們更為病人專門開發了《浸醫通》手機App，將於EKMC全面推行，用戶可更方便預約診症、預覽到診當日流程及等候時間、繳費服務、查閱藥物及化驗報告等，讓病人獲得更佳的醫療服務體驗。」

九龍塘舊院十年重建計劃 邁向智慧醫院 由街坊診療所，發展至擁有5幢大樓的醫院，何博士坦言舊院A、B、C三座服務市民至今超過半世紀，醫療設施和基建要與時並進，顧及醫院可持續發展，重建可謂迫在眉睫。「隨著EKMC即將投入服務，我們亦能有條件地開展籌備已久的舊院重建計劃。病人的福祉往往是我們最優先的考慮，在不影響服務的情況下，原址重建可謂極具挑戰性。」



梁醫生同意主席說法，指舊院重建計劃預計需時10年，採用逐步拆卸、調遷有序的方式，以維持住院及手術服務。「首階段將在2025年第二季進行，院內部分專科服務等將調遷及擴展至EKMC，以騰空A座進行原址重建；繼而於2029年拆卸B、C座，預計2033年整合成一座綜合醫院大樓，亦是9年後即浸院70周年的院慶重點項目。」他提到早前城規會已批准舊院重建計劃要求放寬高度限制的申請，由10層提高至14層，屆時新大樓的面積會比現時倍增，除了增添病床、設置多間先進的手術室外，醫院亦會更新硬件設備，把智慧科技融入其中，為病人提供精準醫療科技及更優質的醫療服務，務求打造成一所智慧醫院。 (資訊)