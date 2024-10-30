健身器械用法｜訓練手臂二頭肌留意手肘位

初學者踏入健身室，看見一大堆的器械，難免感到無從入手。當中訓練二頭的的相信是較易理解的一個，但仍須留意手肘關節要對準器械的轉軸，否則易有不適感；另外，器械在二頭肌發力的全程都可提供張力，因此動作應使用手肘關節整個活動範圍，而不像啞鈴般只曲到90度。另外，二頭肌和三頭肌器械都會有不同起始角度的款式，可加強刺激肌肉的不同部分，所以健身室有提供的話，不妨全部都使用。