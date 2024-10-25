健康解碼｜糖尿病患者 需防RSV感染 控制血糖水平 接種疫苗 達至雙重保護

香港大約有70萬名糖尿病患者，年齡65歲以上人士組群中，患糖尿病比例更逾20%。糖尿病患者除了需提防出現「糖尿眼」及「糖尿心」等併發症外，更要小心呼吸道合胞病毒（RSV）感染。研究顯示，糖尿病患者一旦感染RSV病毒，出現重症及入院機會亦會較高，而接種疫苗則可以減低相關風險，提升對病毒的防禦能力。 內分泌及糖尿科專科醫生袁美欣指出，糖尿病患者的免疫系統相對較差，特別是血糖水平較高會觸發保護性免疫反應而導致發炎，長遠就可能損害器官，甚至容易引起呼吸道感染、流感及肺炎，並且需要較長時間康復。

四成RSV住院個案為糖尿病患者 提到呼吸道感染，RSV病毒就是其中一種，由於免疫系統被削弱，病毒更容易傳播至下呼吸道，引起各種併發症。袁醫生說，除了肺炎，RSV病毒還可以引起氣管炎及中耳炎，患者並會發燒、流鼻水、頭痛、食慾減退、身體感到痛楚或軟弱無力，更甚的是，糖尿病患者更可能因此出現重症及需要入院接受治療。 有基層醫療機構曾就二型糖尿病患者是否較容易受到不同感染作出研究。結果發現，對比對照組別，二型糖尿病群組出現下呼吸道感染，例如RSV，風險高出三成；出現皮膚及黏膜細菌感染、真菌感染及泌尿道感染的風險則分別高出三成二、四成一及兩成一。另一研究則指出，感染RSV的糖尿病成人患者，住院機會較正常人士高出11.4倍；若以感染RSV而住院患者計算，大約41%人為糖尿病患者。

糖尿病患者接種RSV疫苗達百分百防護 為甚麼糖尿病患者如此高危呢？原來，長期處於血糖過高水平，會令人容易出現免疫功能障礙、微血管、大血管病變及神經病變，也因為免疫反應受損，不同類型的感染風險也隨之增加，入院及死亡風險因而較高。 現時，並沒有針對性藥物治療RSV病毒感染，一般而言，患者普遍病徵輕微，可透過支援性治療紓緩病況，約一至兩星期可望痊癒。然而，對於糖尿病患者來說，不但復康時間或更長，原有糖尿病症狀更可能會被加劇，令病情變得更嚴重。

正因如此，日常生活中，袁醫生鼓勵糖尿病患者妥善管理血糖水平，亦要預防包括RSV病毒在內的各種感染，其中接種疫苗便是有效方法。研究顯示，糖尿病患者接種RSV佐劑疫苗後能夠就RSV感染引起之下呼吸道徵狀提供100%保護。她補充，糖尿病患者在身體狀況穩定時，應盡早接種疫苗，至於正在接受藥物治療的患者，可先諮詢主診醫生意見，情況適合的話，亦盡快在感染高峰期前接種，減低感染並出現重症的風險。

內分泌及糖尿科專科袁美欣醫生