乳癌術前治療 減手術範圍 增存活率

三陰性乳癌是乳癌不同類型當中，惡化得最快的一種，而治療手段相對較少。近年早期乳癌治療方案有所改進，在手術前可按乳癌類型作合適的術前治療，將腫瘤縮小才接受手術，提升療效減少手術創傷，並增加存活率。 過往的乳癌治療，先會做手術切除，再按腫瘤屬性如荷爾蒙型、HER2型還是三陰性再選用合適藥物；近年則發現合適情況下採取術前治療可帶來額外好處。外科專科醫生麥可琪解釋，「首先，本來手術未必能完全切除腫瘤，透過術前治療將腫瘤縮小，現在可徹底切除；亦有些本來可以切除的，縮小切除範圍後有望保留乳房。另外，如果術前治療令腫瘤縮小至消失，達到病理完全緩解，就有助提升存活率；最後，提早用藥也可及早知道患者對該種治療的療效和反應，有助術後調整藥物治療方案。」

有望病理完全緩解 臨床腫瘤科專科醫生盧頴嬋續指，「針對第二、三期三陰性乳癌，最新研究發現化療配合免疫治療作為術前治療，約65%患者達到病理完全緩解。此外三陰性乳癌患者接受化療及免疫治療的術前治療，對比只做化療術前治療，局部復發或全身性復發的比率都有所減少，而整體的5年無事件存活率則上升約9個百分點至81.2%。」 乳癌術前治療須做6至8個療程，以三陰性乳癌為例，每3星期做一次化療及免疫治療，做8次便完成，期間醫生會透過磁力共振、臨床檢查等，監察治療成效。惟即使找不到腫瘤，手術仍須進行，原因是藥物可控制腫瘤，但停藥或使癌細胞再度活躍，同時需要化驗腫瘤位置組織，證實達到病理完全緩解。

保留較多腋下淋巴 手術方面也因此有所突破，麥可琪指出，「如屬較後期乳癌，往往會有腋下淋巴擴散。傳統上我們檢查前哨淋巴，即淋巴擴散的第一站，如手術時即場化驗結果有擴散，便要清除腋下其他淋巴。現時如果發現只有小量淋巴受癌細胞影響，並於術前治療也令到這些癌細胞消失，手術時就只須拿走這些曾受影響的淋巴及前哨淋巴，而毋須切除所有淋巴，可減少日後患者手臂淋巴水腫問題。」 跨專科治療患者獲益 一名60歲左右的患者，確診患上三陰性乳癌第二期，腫瘤約4厘米，由於希望保留乳房，接受了化療加免疫治療的術前治療，結果可達到病理完全緩解。手術切割範圍變小並配合整形式乳房保留手術，令手術後兩邊乳房外觀上沒有太大分別。現正接受電療減日後復發風險，完成治療後希望再去日本浸溫泉。 雖然患者在治療時，須在不同專科之間穿插，或會較麻煩，不過麥可琪發現患者都很接受這種做法，「我們作為前線第一站，可以給患者一個大概的治療藍圖，當患者知道整個治療計劃就會較安心。」盧頴嬋認為，「除外科及腫瘤科外，有時還需要整形外科、放射影像科、病理科醫生、臨床心理學家及專科護士一同溝通及跟進，找出最佳個人化治療方案，讓患者得到最大益處。」