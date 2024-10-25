中年婦坐骨神經痛憂手術癱瘓不開刀 醫解「常見迷思」助及早擺脫疼痛

據統計，2020年下背痛已經影響全球6.19億人，預計至2050年，因全球人口老化，病例數將增至8.43億。

一名52歲女性病人左腿無力、坐骨神經痛症狀持續超過半年，經磁力共振檢查發現病人的腰椎第四節、第五節和薦椎第一節都有椎間盤突出。其實透過椎間盤減壓微創手術就能改善，但病人卻對手術非常害怕且排斥，仍有「脊椎手術會導致終身坐輪椅和全身癱瘓」的迷思。

據統計，2020年下背痛已經影響全球6.19億人，預計至2050年，因全球人口老化，病例數將增至8.43億。因脊椎而引起的下背痛影響勞動力與經濟發展甚鉅，由世界脊骨神經醫學聯盟(World Federation of Chiropractic, WFC)倡議的世界脊椎日，今年以Support Your Spine(支持你的脊椎)為口號，鼓勵全球所有年齡層的人民能夠採取據實證的作法維持脊椎健康、預防脊椎疾病。

椎間盤突出與退化有關，如突出部分壓著神經線，或引致坐骨神經痛等徵狀。

脊椎手術也能微創進行 傷害小、恢復快、安全性高

羅東博愛醫院神經外科許詠鈞醫生則分享，隨醫療技術進展，脊椎手術也能以微創方式進行，利用微小的切口和專業的器械，搭配電腦導航系統，精準定位脊椎病灶，以最小的傷害達到治療效果，術後即可下床活動，甚至隔天便能出院。

許詠鈞醫生補充，脊椎手術導入術中神經監測技術，醫生可即時了解手術過程中是否造成病人神經損傷，如果系統監測到神經傳導異常，會即時發出警示提醒手術醫生，醫生便能即時調整植入骨材的位置，以避免永久性神經受損的遺憾，大幅提升手術的安全性。