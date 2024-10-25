Apple Watch「立功」救炒車昏迷武漢女 庫克親慰問：上任CEO最自豪時刻

庫克視察北京Apple Store期間，與一名曾獲蘋果手表Apple Watch車禍檢測功能在事故獲救的武漢姑娘王玘妍見面。(騰訊科技圖片)

蘋果公司行政總裁庫克時隔半年再度訪華，行程有與中方官員會面，亦有視察北京Apple Store，期間與一名曾獲蘋果手表Apple Watch車禍檢測功能在事故獲救的武漢姑娘王玘妍見面，庫克向騰訊科技直言「過去13年擔任行政總裁最自豪的時刻，是看到及聽到蘋果手表用戶因檢測預警功能，提早發現健康風險並及時獲得救治的故事」。

王玘妍表示在選擇Apple Watch之初，從沒有想過有一天會真的用到車禍檢測、緊急聯絡人等安全功能，她在今年7月前往雲南旅行中遭遇嚴重車禍事故，Apple Watch的車禍檢測功能幫助短暫失去意識的她，令iPhone向緊急聯絡人發送求助信息及主動撥打急救電話。在車禍檢測功能觸發後，她媽媽收到了一條帶有定位信息的短信，令遠在武漢的媽媽可以實時看到女兒位置，當王玘妍甦醒時，發現自己已躺在了醫院病床上。她半開玩笑地稱「這次車禍經歷讓我覺得Apple Watch完全值回票價」，她在康復後，把Apple Watch的安全功能推薦給了身邊的朋友和家人。

13年前，庫克從已故蘋果公司創辦人喬布斯手中接過行政總裁職位，2014年9月發布的初代Apple Watch是他完全主導的第一款硬件產品。庫克表示「過去13年擔任行政總裁最自豪的時刻，是看到及聽到蘋果手表用戶因檢測預警功能，提早發現健康風險並及時獲得救治的故事，這些消息，讓我感到自豪和興奮」，他表示每天都會使用手表記錄運動數據和睡眠情況，並結合iPhone的完整健康報告實時了解自己的身體情況。同時，他還會在上面查看郵件和即時通訊消息，甚至在開會時偷閒地瀏覽手表上彈出的通知和提醒。