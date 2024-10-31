颱風康妮｜全台灣已有27人受傷　沖繩現強風大浪石垣島機場全天關閉

強颱康妮直撲台灣而來，鄰近的沖繩也開始出現強風。據日媒報導，石垣島早上9點觀測到最大瞬間風速為每秒35公尺，受此影響，31日機場將全天關閉，航班全數取消。

沖繩的先島群島保持高度戒備

康妮颱風襲台，鄰國日本也相當關注。《NHK》報導指出，康妮颱風正逼近沖繩縣八重山地區，強度仍維持不變。日本氣象台警告稱，由於海浪較大，沖繩的先島群島在11月1日之前應保持高度戒備，八重山地區應注意強風。

報導提到，康妮颱風將於31日中午在與那國島西南偏南約280公里處的海域以每小時20公里的速度向西北移動，中心大氣壓力935百帕，中心附近最大風速每秒50公尺，最大瞬間風速每秒70公尺。

颱風仍然非常強，目前距離八重山地區最近。