花蓮台東多地受重創 超強颱風深秋襲台1死205傷

超強颱風「康妮」周四吹襲台灣，花蓮、台東等多地嚴重水浸，建築物損毀，汽車吹翻，招牌、大樹倒塌，至少1死205傷，全台停工停課。今年為16年來首次一年內有3個颱風登陸台灣，分別是凱米、山陀兒及康妮，康妮也是有紀錄以來首個10月下旬登陸台灣的超強颱風。
康妮下午在台東登陸，暴風圈籠罩台灣本島及澎湖，多地持續狂風暴雨。花蓮縣多條村落嚴重水浸，其中卓溪鄉鎮大量洪水湧入，河水暴漲，紅葉村也嚴重水浸。縣內多處大樹連根拔起、電線杆倒塌、貨車翻覆，多間鐵皮屋屋頂掀起，多處山泥傾瀉。
女子乘車遭大樹壓死
蘭嶼及合歡山錄得破紀錄17級強風，電纜吹斷，蘭嶼連風速儀也吹壞。台東富岡漁港風勢強勁，翻起10米巨浪。台東街頭風雨交加，有地盤圍牆被吹倒，玻璃碎片散落一地。南投仁愛鄉有小型貨車行駛途中被倒塌大樹壓中，女乘客死亡，司機受輕傷。台中海線地區紅綠燈被強風吹歪，電線垂在半空。
當局表示，新北、桃園、新竹、台中等14縣市疏散逾1.1萬人，多個縣市設立收容所安置居民。全台5,068戶曾停水，2,093戶在花蓮縣豐濱鄉、新北市深坑區等。全台曾停電逾62.1萬戶，待修復逾13.7萬戶。捷克夫婦在太魯閣登山後一度失聯，當局其後確認他們就地避難，在帳棚內避雨，且有食物。另外，內地貨輪「鈺洲啟航號」在野柳地質公園擱淺，船上有3部起重機倒塌。