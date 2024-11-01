花蓮台東多地受重創 超強颱風深秋襲台1死205傷

超強颱風「康妮」周四吹襲台灣，花蓮、台東等多地嚴重水浸，建築物損毀，汽車吹翻，招牌、大樹倒塌，至少1死205傷，全台停工停課。今年為16年來首次一年內有3個颱風登陸台灣，分別是凱米、山陀兒及康妮，康妮也是有紀錄以來首個10月下旬登陸台灣的超強颱風。

康妮下午在台東登陸，暴風圈籠罩台灣本島及澎湖，多地持續狂風暴雨。花蓮縣多條村落嚴重水浸，其中卓溪鄉鎮大量洪水湧入，河水暴漲，紅葉村也嚴重水浸。縣內多處大樹連根拔起、電線杆倒塌、貨車翻覆，多間鐵皮屋屋頂掀起，多處山泥傾瀉。