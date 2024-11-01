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中國
2024-11-01 15:15:30

美國稱中國迅速擴核武庫　國防部駁：拿手電筒照人不照己

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張曉剛主持國防部例行記者會。（圖／翻攝微博@國防部發布）

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美國國防情報局（DIA）近日在評估報告中指出，中國正快速擴充陸海空核武庫。中國國防部回應稱，對於核問題，美國是「拿着手電筒只照別人不照自己」，製造「中國核威脅」，不過是為了掩蓋「以核維霸」的險惡用心。

「拿着手電筒只照別人不照自己」

根據《中新網》，中國國防部發言人張曉剛31日主持例行記者會。有記者引述報道提問，「美國國防情報局最新的評估稱，中國正在快速升級和擴大陸海空核武庫計劃。斯德哥爾摩國際和平研究所的數據評論稱，國際核軍備競賽加劇，截至2024年1月全球核彈頭總數達12121枚，中國核戰力明顯增強。請問發言人有何評論？」

張曉剛回應稱，在核問題上，美國歷來是「拿着手電筒只照別人不照自己」。張曉剛強調，美國擁有全球最大的核武庫，奉行首先使用核武器的政策，用核大棒恐嚇訛詐他國，還肆意「玩火」搞核擴散，嚴重衝擊全球戰略安全穩定。美方製造散布莫須有的「中國核威脅」，不過是掩蓋自己「以核維霸」的險惡用心。

圖為2019年10月1日，東風－41導彈在中共建政70周年大會上接受檢閱。（圖／翻攝《中新網》）

能夠打擊美國本土

張曉剛強調：「中方堅定奉行自衛防禦的核戰略，明確承諾不首先使用核武器，始終把核力量維持在國家安全需要的最低水平，無意與任何國家搞軍備競賽。」張曉剛說，美方要做的不是無端指責別人，而應反躬自省、改正錯誤，切實履行核裁軍特殊、優先責任，為降低全球戰略安全風險做些實事。

DIA認為中國正以遠超過預期的速度快速擴充核武庫，目標於2030年前讓核彈頭數量從500枚提高到至少1,000枚。美國目前約有3750枚核彈頭。且DIA評估，中國不斷增加的核武庫中，大部分是能夠打擊美國本土的核彈頭。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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