網紅李子柒拍片宣傳「強國熊貓周」　容貌大變被嘲過度美顏

內地前現象級網紅李子柒24日現身「強國熊貓周」宣傳影片，為其家鄉四川省綿陽代言。這是她時隔近一年後首次以影片方式露面，對此內地網友反應不一，有網友感慨「物是人非」，還有人質疑她大變樣疑似整容。

「正臉側臉像兩個人」

據內媒《綿陽日報》24日發布的影片，李子柒身着中式旗袍，妝容清新面露微笑，向鏡頭親切揮手，並自稱「熊貓姐姐李子柒」，邀請觀眾一起探訪熊貓家園。對於這位前現象級網紅的現身，不少內地網友表示驚喜：「好想念她」；「我的子柒終於回來了」；「期待你快點像之前那樣發揚中華文化」。

不過，也有網友吐槽李子柒的形象與過去有較大落差：「一眼看過去和原來拍影片的不是一個人」；「正臉側臉像兩個人」；「美顏開大了吧」；「沒有團隊，自己都不會做影片了」。