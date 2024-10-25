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中國
2024-10-25 10:45:04

網紅李子柒拍片宣傳「強國熊貓周」　容貌大變被嘲過度美顏

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24日，大陸網紅李子柒現身家鄉的宣傳影片。（圖／翻攝自微博）

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內地前現象級網紅李子柒24日現身「強國熊貓周」宣傳影片，為其家鄉四川省綿陽代言。這是她時隔近一年後首次以影片方式露面，對此內地網友反應不一，有網友感慨「物是人非」，還有人質疑她大變樣疑似整容。

「正臉側臉像兩個人」

據內媒《綿陽日報》24日發布的影片，李子柒身着中式旗袍，妝容清新面露微笑，向鏡頭親切揮手，並自稱「熊貓姐姐李子柒」，邀請觀眾一起探訪熊貓家園。對於這位前現象級網紅的現身，不少內地網友表示驚喜：「好想念她」；「我的子柒終於回來了」；「期待你快點像之前那樣發揚中華文化」。

不過，也有網友吐槽李子柒的形象與過去有較大落差：「一眼看過去和原來拍影片的不是一個人」；「正臉側臉像兩個人」；「美顏開大了吧」；「沒有團隊，自己都不會做影片了」。

陷入官司一度停止更新

據公開資料，今年34歲的李子柒本名李佳佳，為四川綿陽人，2016年因以「古法風格」形式發布原創美食影片而被人熟知，並迅速成為現象級網紅。2021年2月2日，健力士世界紀錄宣布李子柒以1530萬的YouTube訂閱量打破了「YouTube中文頻道最多訂閱量」的世界紀錄。

2021年7月，李子柒因陷入官司風波一度停止更新，直至2023年9月才以「中國農村青年致富帶頭人協會中國農民豐收節推廣大使」身分重回公眾視線。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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