神舟十九號｜3名航天員進駐空間站　完成第5次太空會師(更新)

【12:55更新】神舟十九號3名航天員順利進駐中國空間站，與神舟十八3名航天員順利會師。央視新聞報道，「70後」、「80後」及「90後」航天員齊聚天宮，完成中國航天史上第5次太空會師。神十九3名航天員與神十八3名航天員拍下「全家福」，向全國人民報平安。

【11:10更新】神舟十九號載人飛船與空間站組合體完成自主快速交會對接，3名航天員隨後將從神舟十九號載人飛船進入空間站天和核心艙。

神舟十九號載人飛船凌晨4時27分在內蒙古酒泉衞星發射中心發射場發射升空。執行飛行任務的3名航天員，包括擔任指令長的蔡旭哲，以及宋令東和王浩澤，他們都報告「感覺良好」。 酒泉衛星發射中心問天閣圓夢廣場之前舉行出征儀式，並由中國載人航天工程總指揮、空間站應用與發展階段飛行任務總指揮部總指揮長許學強下達「出發」命令。3名航天員領命出征後，由禮賓電單車隊的護衛下，坐車前往發射場。凌晨4時47分點火發射升空，並在升空約10分鐘後，船箭分離，飛船之後進入預定軌道，發射取得圓滿成功。3名航天員報告「感覺良好」。

將 對接天和核心艙 形成三船三艙組合體 按計劃，神舟十九號入軌後，將採用自主快速交會對接模式，約6.5小時後對接於天和核心艙，形成三船三艙組合體。在軌駐留期間，將進行86項太空科學研究與技術試驗。目前在太空站進駐已滿6個月的神舟十八號航天員乘組，完成在軌輪換後，計劃於下月4日返回東風著陸場。