神舟十九號︱明晨4時27分發射乘組包括兩90後 王浩澤為中國唯一女航天飛行工程師

中國載人航天工程辦公室表示，神舟十九號載人飛船將在明日凌晨4時27分發射。3名航天員包括蔡旭哲、宋令東、王浩澤組成，蔡旭哲擔任指令長，他亦是2022年神舟十四號的航天員之一；宋令東和王浩澤都是國家第三批航天員，兩人都是「90後」，都是首次執行飛行任務。其中，宋令東入選前是空軍飛行員；王浩澤入選前是航天科技集團有限公司航天推進技術研究院的高級工程師，是中國首位及目前唯一的女航天飛行工程師，亦將是國家第三位執行載人航天飛行任務的女性。

三人在酒泉衛星發射中心問天閣見記者，執行過神舟十四號載人飛行任務的蔡旭哲表示，對入選新的乘組，擔任新的角色，面臨新的任務，新的挑戰，感到使命光榮，責任重大。他說乘組在思想、技術、身體、心理都做好充分準備，有信心、有決心、有能力圓滿完成今次飛行任務。

王浩澤︰想在「太空豪宅」飛來飛去 體會失重快樂

宋令東說將不辱使命，跑好「飛天」接力棒，展示好「90後」的形象。王浩澤說，做夢都想去天上的太空站看看，想在國家的「太空豪宅」飛來飛去，體會失重的快樂，期望能精心完成好每項任務。