珍惜生命｜上海女赴瑞士安樂死　患紅斑狼瘡廿年　痛起來生不如死

一名年約40歲的上海女子多年罹患紅斑狼瘡，導致腎衰竭，她不願過着洗腎的痛苦日子，決定24日赴瑞士安樂死。而她在接受安樂死前，發布與父親最後一張合影與最後一天影片，讓許多網友為之鼻酸。

《鳳凰網》報道，這名叫做沙白的女子表示，她於24日下午4時在瑞士接受安樂死，她說自己選了幾樣東西上路，包括一本書、一條父親送的圍巾，以及一條朋友送她的項鍊，而她80歲的父親也陪伴在她的身邊。

80歲父親陪伴身邊

當天下午5時半，她發布了一則與父親在一起的影片，影片中她說，已抵達瑞士安樂死機構「dignitas」：「環境蠻好的，旁邊還有一個小池塘。」

報道指出，目前無法得知她是否已被實施安樂死，但她的社交平台帳號，頭像已變黑白。有網友讚嘆她勇敢，也有人難過淚崩，還有人有感而發地說：「生命的質量比生命的長度重要。」