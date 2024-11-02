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中國
2024-11-02 14:45:55

湖南13歲女遭誘拐賣淫3個月　嫖客包括3名地方官

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當地政府豎起告示牌，籲民眾禁止與未成年人發生性關係。（圖／翻攝《澎湃新聞網》）

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湖南省新化縣傳出令人髮指的案件，一名年僅13歲的女童自去年起遭人誘拐賣淫，與她發生關係的人數高達14人，其中包括鄉人大副主席等3名地方官員，事發後女童父母痛苦不已，買春客皆遭判刑。

《澎湃新聞網》報道，這名13歲女童李曉霞（化名），自去年4月起至7月期間，共與14人發生性關係，其中包括8名成年人與6名未成年人。

「我真的很想動手！」

李曉霞的父親泣訴，當時正值暑假。他到女兒房間查看，發現女兒不見了，於是立刻出門尋找，但找了兩天都沒找到，李母於是報警。未料失聯第三天下午，李曉霞透社交平台聯繫媽媽，稱在同學家中，但李父趕往同學家，也沒看到女兒，同學才透露，李曉霞在一處旅館裏。

李父隨即聯繫警方前往查看，竟赫然發現女兒和一名男子在房間內，李父氣憤表示，當下非常想痛毆男子：「我真的很想動手！」

平時做生意忙碌

警方調查發現，李曉霞因輟學不願上學，去年4月起被一名劉姓男子誘拐賣淫，劉男與她發生關係後，就開始安排她賣淫。直到去年7月，買春客共達14人，其中甚至有地方官員，包括新化縣油溪鄉人大副主席龔昊東、審計局工作人員羅偉等3人，而案發後3人都遭開除黨籍與公職處分，劉男被判處9年有期徒刑。

李父悔恨地說，平時他做生意忙碌，近年又與妻子分居，疏於對子女照料，讓他悔恨不已。他希望李曉霞重返學校，「否則以後怎在社會上生存呢？」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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