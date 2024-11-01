湖南女追緝殺弟仇人26年　削髮捧爸爸遺像出庭討公道

廣東省湛江32年前發生一宗命案，一名9歲男孩慘遭殺害，他的姊姊李海玉為此追兇26年，終讓嫌犯歸案。1日，當地法院開庭審理此案，李海玉在開庭前剃去頭髮，立志不復仇不留髮，誓與嫌犯不罷休。

綜合多家內媒報道，李海玉的父母是湖南省邵陽人，1992年底，他們在廣東省湛江承包甘蔗田時收留老鄉易某青（後改名易某華）做工。因薪資糾紛，易男心生不滿，將李海玉9歲的弟弟李煥平從邁車坎村小學騙走。

李父臨終前囑咐

3個月後，當地警方在該小學不到一公里處的甘蔗田發現了一具嚴重腐爛的屍體，所穿衣服和隨身物品與李煥平生前一致，而易男卻不見蹤影。

由於當年沒有條件做DNA鑑定，李父只能和朋友將兒子屍體帶回，按風俗埋在村附近的馬路旁，並向女兒李海玉和妻子隱瞞了兒子遇害的事實，導致李海玉一度以為弟弟是被易男拐走。

1997年，20歲的李海玉赴雲南、四川、貴州等多地追查易男下落，期間二度遭拐賣，所幸成功逃脫。2014年，李父臨終前囑咐女兒一定要找到易男。